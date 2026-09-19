Freiburg stratil prvé body a klesol za Bayern Mníchov. Augsburg prehral výborne rozohraný zápas

Futbalisti SC Freiburg stratili prvé body v novej sezóne nemeckej Bundesligy. V sobotňajšom zápase 4. kola remizovali na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 2:2 a v neúplnej tabuľke im patrí druhé miesto o skóre za vedúcim Bayernom Mníchov.
Prvé body v sezóne si pripísali hráči Hamburgu, ktorí zvíťazili v domácom stretnutí nad Kolínom 2:1.
Hráči Augsburgu stratili výborne rozohraný zápas na pôde Werderu Brémy, keď ešte v 65. minúte viedli 2:0, no nakoniec podľahli 2:3 a zaknihovali prvú prehru v sezóne.
O triumfe domácich rozhodol v tretej minúte nadstaveného času Mitchell Weiser. Bez bodu je stále posledný Mönchengladbach, ktorý prehral v prestrelke s Mainzom 3:4.
Bundesliga - 4. kolo
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2:2 (2:1)
Góly: 10. Ebnoutalib, 36. Burkardt - 34. Scherhant, 48. Suzuki
Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 3:4 (1:2)
Góly: 11. Neuhaus, 59. Lidberg, 90.+4 Machino (z 11m) - 18. Tietz, 45.+1 Becker, 78. Martel, 89. da Costa
Hamburger SV - 1. FC Kolín 2:1 (1:0)
Góly: 44. Capaldo, 51. Poulsen - 90. Ache
SV Werder Brémy - FC Augsburg 3:2 (0:1)
Góly: 66. Grüll, 86. Füllkrug, 90.+3 Weiser - 18. Fellhauer, 58. Brackelmann