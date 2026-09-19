Freiburg stratil prvé body a klesol za Bayern Mníchov. Augsburg prehral výborne rozohraný zápas

Na snímke hráč Freiburgu Juito Suzuki (vpravo) a hráč Frankfurtu Keita Kosugi bojujú o loptu v zápase 4. kola Bundesligy vo futbale Eintracht Frankfurt - SC Freiburg.
Na snímke hráč Freiburgu Juito Suzuki (vpravo) a hráč Frankfurtu Keita Kosugi bojujú o loptu v zápase 4. kola Bundesligy vo futbale Eintracht Frankfurt - SC Freiburg. (Autor: TASR/dpa via AP)
Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 18:39
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Bez bodu je stále posledný Mönchengladbach.

Futbalisti SC Freiburg stratili prvé body v novej sezóne nemeckej Bundesligy. V sobotňajšom zápase 4. kola remizovali na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 2:2 a v neúplnej tabuľke im patrí druhé miesto o skóre za vedúcim Bayernom Mníchov.

Prvé body v sezóne si pripísali hráči Hamburgu, ktorí zvíťazili v domácom stretnutí nad Kolínom 2:1.

Hráči Augsburgu stratili výborne rozohraný zápas na pôde Werderu Brémy, keď ešte v 65. minúte viedli 2:0, no nakoniec podľahli 2:3 a zaknihovali prvú prehru v sezóne.

O triumfe domácich rozhodol v tretej minúte nadstaveného času Mitchell Weiser. Bez bodu je stále posledný Mönchengladbach, ktorý prehral v prestrelke s Mainzom 3:4.

Bundesliga - 4. kolo

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2:2 (2:1)

Góly: 10. Ebnoutalib, 36. Burkardt - 34. Scherhant, 48. Suzuki

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 3:4 (1:2)

Góly: 11. Neuhaus, 59. Lidberg, 90.+4 Machino (z 11m) - 18. Tietz, 45.+1 Becker, 78. Martel, 89. da Costa

Hamburger SV - 1. FC Kolín 2:1 (1:0)

Góly: 44. Capaldo, 51. Poulsen - 90. Ache

SV Werder Brémy - FC Augsburg 3:2 (0:1)

Góly: 66. Grüll, 86. Füllkrug, 90.+3 Weiser - 18. Fellhauer, 58. Brackelmann

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Na snímke hráč Freiburgu Juito Suzuki (vpravo) a hráč Frankfurtu Keita Kosugi bojujú o loptu v zápase 4. kola Bundesligy vo futbale Eintracht Frankfurt - SC Freiburg.
    Na snímke hráč Freiburgu Juito Suzuki (vpravo) a hráč Frankfurtu Keita Kosugi bojujú o loptu v zápase 4. kola Bundesligy vo futbale Eintracht Frankfurt - SC Freiburg.
    Freiburg stratil prvé body a klesol za Bayern Mníchov. Augsburg prehral výborne rozohraný zápas
    dnes 18:39
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