Sauer prehru svojho tímu neodvrátil. Hložek exceloval dvoma gólmi, Schick zachraňoval Leverkusen

Futbalisti SC Freiburg sú v novom ročníku nemeckej Bundesligy naďalej bez straty bodu. V 3. kole si poradili so zatiaľ bezbodovou Borussiou Mönchengladbach jednoznačne 5:0.
Stopercentnú bilanciu má aj Borussia Dortmund, ktorá zdolala nováčika z Paderbornu 3:0.
Prvýkrát v sezóne stratili body hráči FC Augsburg, ktorí boli blízko k triumfu nad Bayerom Leverkusen, no v 89. minúte vyrovnal na konečných 2:2 český útočník Patrik Schick.
Gól v závere už neohrozil tri body pre Eintracht Frankfurt, ktorý aj napriek presnému zásahu Phillipa Tietza za Mainz triumfoval na jeho ihrisku 3:1.
Slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za Stuttgart v 81. minúte na pôde Hoffenheimu, no už nedokázal odvrátiť prehru svojho tímu 1:2.
O troch bodoch pre Hoffenheim rozhodol dvoma presnými zásahmi Čech Adam Hložek.
Bundesliga - 3. kolo:
1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)
Góly: 89. Tietz - 9. a 60. Uzun, 45+1. Burkardt
FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 2:2 (0:1)
Góly: 50. a 55. Gregoritsch - 18. Kofane, 89. Schick
SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 5:0 (2:0)
Góly: 23. a 79. Engelhardt, 29. a 77. Matanovič, 86. Eggestein
ČK: 52. Kleindienst (Mönchengladbach, po 2. ŽK)
TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)
Góly: 13. a 67. Hložek - 48. Mittelstadt
/L. Sauer (Stuttgart) hral od 81. minúty/
Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 3:0 (1:0)
Góly: 5. Silva, 80. a 89. Nmecha