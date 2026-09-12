Sauer prehru svojho tímu neodvrátil. Hložek exceloval dvoma gólmi, Schick zachraňoval Leverkusen

Adam Hložek (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi gól.
Adam Hložek (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/dpa via AP)
Sportnet, TASR|12. sep 2026 o 19:12
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Futbalisti SC Freiburg deklasovali Mönchengladbach.

Futbalisti SC Freiburg sú v novom ročníku nemeckej Bundesligy naďalej bez straty bodu. V 3. kole si poradili so zatiaľ bezbodovou Borussiou Mönchengladbach jednoznačne 5:0.

Stopercentnú bilanciu má aj Borussia Dortmund, ktorá zdolala nováčika z Paderbornu 3:0.

Prvýkrát v sezóne stratili body hráči FC Augsburg, ktorí boli blízko k triumfu nad Bayerom Leverkusen, no v 89. minúte vyrovnal na konečných 2:2 český útočník Patrik Schick.

Gól v závere už neohrozil tri body pre Eintracht Frankfurt, ktorý aj napriek presnému zásahu Phillipa Tietza za Mainz triumfoval na jeho ihrisku 3:1.

Slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za Stuttgart v 81. minúte na pôde Hoffenheimu, no už nedokázal odvrátiť prehru svojho tímu 1:2.

O troch bodoch pre Hoffenheim rozhodol dvoma presnými zásahmi Čech Adam Hložek.

Bundesliga - 3. kolo:

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)

Góly: 89. Tietz - 9. a 60. Uzun, 45+1. Burkardt

FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 2:2 (0:1)

Góly: 50. a 55. Gregoritsch - 18. Kofane, 89. Schick

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 5:0 (2:0)

Góly: 23. a 79. Engelhardt, 29. a 77. Matanovič, 86. Eggestein

ČK: 52. Kleindienst (Mönchengladbach, po 2. ŽK)

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

Góly: 13. a 67. Hložek - 48. Mittelstadt

/L. Sauer (Stuttgart) hral od 81. minúty/

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 3:0 (1:0)

Góly: 5. Silva, 80. a 89. Nmecha

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Adam Hložek (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Adam Hložek (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Sauer prehru svojho tímu neodvrátil. Hložek exceloval dvoma gólmi, Schick zachraňoval Leverkusen
    dnes 19:12
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