VIDEO: Zasekávačka a presná strela. Schick sa v Nemecku šplhá na strelecký trón

Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v nedeľnom zápase nemeckej Bundesligy na ihrisku Kolína 2:1.
„Farmaceuti“ tak poskočili na 5. miesto v tabuľke, Kolín je na 15. priečke tesne nad pásmom zostupu.
Ôsmy gól v ligovom ročníku zaznamenal český útočník Patrik Schick, pred ktorým je v tabuľke strelcov už iba nemecký reprezentant Niclas Füllkrug z Werderu Brémy s deviatimi presnými zásahmi.
VIDEO: Gól Patrika Schicka
Bayer sa oklepal po dvoch ligových porážkach s Hoffenheimom (0:3) a so Stuttgartom (2:4) a je o skóre piaty za Freiburgom, ktorý dnes privíta Union Berlín.
Leverkusen vstúpil do zápasu s veľkou vervou a domáci brankár Schwäbe musel hneď zkraja trikrát zasahovať. V siedmej minúte už kapituloval, keď sa k priamemu kopu za vápnom postavil Španiel García a strelou pod brvno otvoril skóre.
Druhýkrát sa skóre zmenilo až v 85. minúte. Schick vo vápne prevzal prihrávku, zasekávačkou sa zbavil obrancu Schmieda a tvárou v tvár prekonal Schwäbeho.
Kolín potom ešte zdramatizoval záver gólom Saida El Malu, ktorý zužitkoval center svojho mladšieho brata Maleka, ale vyrovnať už nedokázal.
Bundesliga - 9. kolo:
FC Kolín – Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)
Góly: 90.+2 S. El Mala - 7. Garcia, 85. Schick