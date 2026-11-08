VIDEO: Zasekávačka a presná strela. Schick sa v Nemecku šplhá na strelecký trón

Patrik Schick
Patrik Schick (Autor: TASR/dpa via AP)
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TASR|8. nov 2026 o 18:12
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Český útočník rozhodol o triumfe Leverkusenu na pôde Kolína.

Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v nedeľnom zápase nemeckej Bundesligy na ihrisku Kolína 2:1.

„Farmaceuti“ tak poskočili na 5. miesto v tabuľke, Kolín je na 15. priečke tesne nad pásmom zostupu.

Ôsmy gól v ligovom ročníku zaznamenal český útočník Patrik Schick, pred ktorým je v tabuľke strelcov už iba nemecký reprezentant Niclas Füllkrug z Werderu Brémy s deviatimi presnými zásahmi.

VIDEO: Gól Patrika Schicka

Bayer sa oklepal po dvoch ligových porážkach s Hoffenheimom (0:3) a so Stuttgartom (2:4) a je o skóre piaty za Freiburgom, ktorý dnes privíta Union Berlín.

Leverkusen vstúpil do zápasu s veľkou vervou a domáci brankár Schwäbe musel hneď zkraja trikrát zasahovať. V siedmej minúte už kapituloval, keď sa k priamemu kopu za vápnom postavil Španiel García a strelou pod brvno otvoril skóre.

Druhýkrát sa skóre zmenilo až v 85. minúte. Schick vo vápne prevzal prihrávku, zasekávačkou sa zbavil obrancu Schmieda a tvárou v tvár prekonal Schwäbeho.

Kolín potom ešte zdramatizoval záver gólom Saida El Malu, ktorý zužitkoval center svojho mladšieho brata Maleka, ale vyrovnať už nedokázal.

Bundesliga - 9. kolo:

FC Kolín – Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Góly: 90.+2 S. El Mala - 7. Garcia, 85. Schick

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Patrik Schick
    Patrik Schick
    VIDEO: Zasekávačka a presná strela. Schick sa v Nemecku šplhá na strelecký trón
    dnes 18:12
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