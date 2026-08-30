Súper Jablonca v Konferenčnej lige vstúpil do bundesligovej sezóny výhrou. Japonec s hetrikom

Futbalisti Freiburgu vstúpili do bundesligovej sezóny víťazstvom nad Werderom Brémy 4:1.
Prvý súper Jablonca v Konferenčnej lige slávil najmä vďaka hetriku japonského útočníka Yuita Suzukiho. Brémy už dvanásť rokov nevyhrali úvodný zápas sezóny, čím vyrovnali negatívny rekord súťaže.
Freiburg, zdolaný finalista Európskej ligy, predal svoju najväčšiu hviezdu, Švajčiara Manzambiho do Aston Villy, no aj bez neho sa mu darí.
V boji o Konferenčnú ligu vyradil škótsky Motherwell s celkovým skóre 7:2 a o tri dni neskôr zvládol aj bundesligový štart.
Na konci prvej polhodiny hlavičkoval po rohovom kope do siete Suzuki a pred prestávkou si otvoril strelecký účet najlepší strelec klubu z minulej sezóny, Chorvát Matanovič, bombou z 20 metrov.
Japonský útočník po zmene strán skompletizoval hetrik, pričom za celý minulý ročník strelil iba štyri góly.
Domáci brankár Backhaus, ktorý počas letnej prestávky prišiel práve z Brém, veľa práce nemal.
Füllkrug, ktorý sa do Werderu vrátil po nevydarenom hosťovaní v AC Miláno, svoju veľkú šancu nepremenil.
Až štvrť hodiny pred koncom zaznamenal aspoň čestný úspech Stalmach. Poliak tak okorenil svoj bundesligový debut.
Bundesliga - 1. kolo
SC Freiburg - Werder Brémy 4:1 (1:0)
Góly: 29., 48. a 55. Suzuki, 55. Matanovič - 76. Stalmach