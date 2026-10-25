Schick prvýkrát v sezóne neskóroval, Bayern triumfoval aj bez trénera Kompanyho

Futbalisti Hoffenheimu v 7. kole nemeckej Bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0.
Patrik Schick, ktorý ako jediný hráč v súťaži dal doteraz gól v každom ligovom kole, vyšiel tentokrát naprázdno a vyslúžil si len žltú kartu za protesty.
Hrdinom zápasu sa stal Chorvát Kramarič, ktorý po dvanástich minútach na ihrisku premenil pokutový kop.
Penaltu po konzultácii pri videu nariadil pôvodne štvrtý rozhodca Hartmann, ktorý cez prestávku nahradil zraneného Sieberta.
Druhý gól pridal po asistencii Kramariča Prass, ktorý svoj presný zásah oslávil vyzlečením dresu, za čo dostal druhú žltú kartu v dueli a musel tak predčasne ihrisko opustiť.
Domáci však aj v oslabení náskok ešte zvýšili, keď opäť po prihrávke Kramariča v šiestej nadstavenej minúte skóroval Moerstedt.
Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili na ihrisku tretieho Freiburgu 3:1 a vrátili sa na čelo tabuľky.
Za hostí skórovali Dayot Upamecano, Serge Gnabry a Michael Olise, vlastný gól si dal Tom Bischof.
Bayern bol bez svojho trénera Vincenta Kompanyho, ktorý v piatok skolaboval a jeho absencia bude v rozsahu niekoľkých týždňov.
Bundesliga - 7. kolo:
Hoffenheim - Leverkusen 3:0 (0:0)
Góly: Góly: 79. Kramarič (z 11m), 89. Prass, 90.+5 Moerstedt, ČK: 90.+1 Prass
SC Freiburg - Bayern Mníchov 1:3 (0:2)
Góly: 82. Bischof (vl.) - 16. Upamecano, 42. Gnabry, 90.+5 Olise