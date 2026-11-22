Futbalisti FC Augsburg zvíťazili v nedeľňajšom zápase 10. kola Bundesligy nad 1. FSV Mainz 05 3:1.
Čakanie na výhru ukončili po siedmich zápasoch a poskočili na desiate miesto. Pre hostí to bola štvrtá porážka v rade a znamenala pád na trinástu priečku.
Mainzu sa pritom doteraz na súperových ihriskách darilo, lepšiu bilanciu mal pred týmto kolom vonku len majstrovský Bayern Mníchov.
Rakúšan Gregoritsch a Bah zo Sierry Leone však už v prvom polčase položili základ triumfu domácich. Potom síce dostal ich tréner Manuel Baum za protesty červenú kartu, ale jeho zverencov to nezastavilo.
Gregoritsch pridal svoj druhý gól a celkovo už siedmy v tejto sezóne bundesligy. Viac majú na konte len deväťgóloví Patrik Schick z Leverkusenu a Füllkrug z Brém, ktorý môže ešte bilanciu vylepšiť vo večernom zápase s Hamburgom. Königsdörffer už len zmiernil porážku hostí.
Bundesliga - 10. kolo:
FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 3:1 (2:0)
Góly: 19. a 48. Gregoritsch, 36. Bah - 51. Königsdörffer