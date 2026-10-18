VIDEO: Neuveriteľná forma Schicka pokračuje. Gól strelil vo všetkých zápasoch ligovej sezóny

V strede Patrik Schick oslavuje gól.
V strede Patrik Schick oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|18. okt 2026 o 18:49
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Český útočník sa zapísal do histórie svojho klubu.

Patrik Schick aj v 6. kole nemeckej Bundesligy skóroval a gólom a asistenciou zariadil výhru Leverkusenu 2:1 nad doteraz neporazeným Freiburgom.

Dať aspoň jeden gól v každom z prvých šiestich bundesligových zápasov sa doteraz žiadnemu hráčovi Bayeru nepodarilo.

Leverkusen si po tretej výhre v rade upevnil štvrté miesto a bodovo sa na dnešného súpera dotiahol. Oba tímy zaostávajú len o bod za Bayernom Mníchov a Dortmundom.

Hostia sa v Leverkusene ujali vedenia už po štvrťhodine. Treu našiel na zadnej tyči nesledovaného Scherhanta, ktorý poslal Freiburg do vedenia.

Domáci ale rýchlo zareagovali. Diaby tiež využil chybu obrany a v pokutovom území prihral Schickovi. Český útočník efektne pätou sklepol loptu Mazovi, ktorý vyrovnal.

Krátko pred uplynutím hodiny hry Schick premrhal veľkú šancu, v ktorej zblízka pálil nad, a tak si na rozhodujúci moment musel počkať do 76. minúty.

Maza mu oplatil asistenciu, českého kanoniera našiel spätnou prihrávkou a nestrážený Schick na malom vápne zamieril presne.

Šiestym ligovým gólom v sezóne sa vrátil na čelo tabuľky strelcov, o prvé miesto sa delí s Niclasom Füllkrugom z Brém.

Borussia Mönchengladbach v ďalšom zápase prehrala s Hoffenheimom 1:2.

Bundesliga - 6. kolo:

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1 (1:1)

Góly: 19. Maza, 76. Schick - 14. Scherhant

Borussia Mönchengladbach - TSV 1899 Hoffenheim 1:2 (0:1)

Góly: 49. Mohya – 11. Conte, 54. Prass

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    V strede Patrik Schick oslavuje gól.
    V strede Patrik Schick oslavuje gól.
    VIDEO: Neuveriteľná forma Schicka pokračuje. Gól strelil vo všetkých zápasoch ligovej sezóny
    dnes 18:49
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