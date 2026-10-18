VIDEO: Neuveriteľná forma Schicka pokračuje. Gól strelil vo všetkých zápasoch ligovej sezóny

Patrik Schick aj v 6. kole nemeckej Bundesligy skóroval a gólom a asistenciou zariadil výhru Leverkusenu 2:1 nad doteraz neporazeným Freiburgom.
Dať aspoň jeden gól v každom z prvých šiestich bundesligových zápasov sa doteraz žiadnemu hráčovi Bayeru nepodarilo.
Leverkusen si po tretej výhre v rade upevnil štvrté miesto a bodovo sa na dnešného súpera dotiahol. Oba tímy zaostávajú len o bod za Bayernom Mníchov a Dortmundom.
Hostia sa v Leverkusene ujali vedenia už po štvrťhodine. Treu našiel na zadnej tyči nesledovaného Scherhanta, ktorý poslal Freiburg do vedenia.
Domáci ale rýchlo zareagovali. Diaby tiež využil chybu obrany a v pokutovom území prihral Schickovi. Český útočník efektne pätou sklepol loptu Mazovi, ktorý vyrovnal.
Krátko pred uplynutím hodiny hry Schick premrhal veľkú šancu, v ktorej zblízka pálil nad, a tak si na rozhodujúci moment musel počkať do 76. minúty.
Maza mu oplatil asistenciu, českého kanoniera našiel spätnou prihrávkou a nestrážený Schick na malom vápne zamieril presne.
Šiestym ligovým gólom v sezóne sa vrátil na čelo tabuľky strelcov, o prvé miesto sa delí s Niclasom Füllkrugom z Brém.
Borussia Mönchengladbach v ďalšom zápase prehrala s Hoffenheimom 1:2.
Bundesliga - 6. kolo:
Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1 (1:1)
Góly: 19. Maza, 76. Schick - 14. Scherhant
Borussia Mönchengladbach - TSV 1899 Hoffenheim 1:2 (0:1)
Góly: 49. Mohya – 11. Conte, 54. Prass