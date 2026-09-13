Hamburg prehral druhýkrát v rade o päť gólov. Lipsko odčinilo nevýrazné výsledky

Futbalisti RB Lipsko sa tešia z gólu v zápase proti Hamburger SV.
Futbalisti RB Lipsko sa tešia z gólu v zápase proti Hamburger SV. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|13. sep 2026 o 17:56
ShareTweet0

Futbalisti Hamburgu sa nedočkali gólu ani v treťom kole.

Futbalisti Hamburgu v nemeckej Bundeslige podľahli na ihrisku Lipska vysoko 0:5.

Prvého bodu ani streleného gólu sa tak nedočkali ani v 3. kole a o päť gólov prehrali druhýkrát za sebou.

Lipsko aspoň čiastočne odčinilo porážku z vlaňajšieho ligového kola s Brémami (1:3) a tiež štvrtkovú prehru 1:4 s Comom v Lige majstrov.

Skóre otvoril v 12. min útočník Gomis, ktorý sa v drese Lipska prvýkrát trafil pred domácim publikom. Na 2:0 zvýšil po chybe hosťujúcej obrany Antonio Nusa.

V 72. minúte sa po štandardnej situácii presadil kapitán Orbán, o dve minúty neskôr sa prvýkrát po letnom návrate do Lipska trafil Francúz Nkunku a podarenú päťminútovku uzavrel striedajúci Brazílčan Romulo.

Trénera Martína Demichelisa tak môže mrzieť len strata záložníka Ouédraoga, ktorý v prvom polčase striedal kvôli zraneniu ramena.

Bundesliga - 3. kolo:

RB Lipsko – Hamburger SV 5:0 (2:0)

Góly: 17. Gomis, 28. Nusa, 72. Orbán, 74. Nkunku, 77. Romulo

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Futbalisti RB Lipsko sa tešia z gólu v zápase proti Hamburger SV.
    Futbalisti RB Lipsko sa tešia z gólu v zápase proti Hamburger SV.
    Hamburg prehral druhýkrát v rade o päť gólov. Lipsko odčinilo nevýrazné výsledky
    dnes 17:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Hamburg prehral druhýkrát v rade o päť gólov. Lipsko odčinilo nevýrazné výsledky