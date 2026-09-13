Hamburg prehral druhýkrát v rade o päť gólov. Lipsko odčinilo nevýrazné výsledky

Futbalisti Hamburgu v nemeckej Bundeslige podľahli na ihrisku Lipska vysoko 0:5.
Prvého bodu ani streleného gólu sa tak nedočkali ani v 3. kole a o päť gólov prehrali druhýkrát za sebou.
Lipsko aspoň čiastočne odčinilo porážku z vlaňajšieho ligového kola s Brémami (1:3) a tiež štvrtkovú prehru 1:4 s Comom v Lige majstrov.
Skóre otvoril v 12. min útočník Gomis, ktorý sa v drese Lipska prvýkrát trafil pred domácim publikom. Na 2:0 zvýšil po chybe hosťujúcej obrany Antonio Nusa.
V 72. minúte sa po štandardnej situácii presadil kapitán Orbán, o dve minúty neskôr sa prvýkrát po letnom návrate do Lipska trafil Francúz Nkunku a podarenú päťminútovku uzavrel striedajúci Brazílčan Romulo.
Trénera Martína Demichelisa tak môže mrzieť len strata záložníka Ouédraoga, ktorý v prvom polčase striedal kvôli zraneniu ramena.
Bundesliga - 3. kolo:
RB Lipsko – Hamburger SV 5:0 (2:0)
Góly: 17. Gomis, 28. Nusa, 72. Orbán, 74. Nkunku, 77. Romulo