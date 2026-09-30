Nemecko musí byť znovu ťažko zdolateľné. Problém je v mentalite, myslí si legenda

Rekordér v počte štartov za nemeckú futbalovú reprezentáciu Lothar Matthäus si myslí, že súčasný národný tím potrebuje zmenu mentality.
Nový tréner „Nationalelf“ Jürgen Klopp prišiel na lavičku s cieľom znova naštartovať nemecký tím, ktorý na uplynulých troch MS zaostal za očakávaniami.
Po triumfe v roku 2014 dvakrát vypadol už v základnej skupine a na tohtoročnom záverečnom turnaji skončil v šestnásťfinále.
Kloppovi úvod nevyšiel, v prvých dvoch zápasoch v rámci Ligy národov získal bod za remízu 1:1 v Holandsku a prehral domáci zápas s Gréckom 0:1.
Majster sveta z roku 2014 Bastian Schweinsteiger po dueli s Grékmi povedal, že Nemci „už nepatria medzi špičkové tímy a dospeli až k priemernosti“.
Matthäus nevidí problém v kvalite hráčov, ale skôr v mentálnom nastavení celej reprezentácie.
„Určite nepatríme medzi priemerné tímy. V kádri máme dostatok hráčov, ktorí pravidelne rozhodujú zápasy v kluboch ako Bayern Mníchov, Barcelona či Arsenal. Problém je v mentalite reprezentantov. Nemecko môže a musí byť opäť ťažko zdolateľné, tak ako v minulosti, keď sa nás v tomto smere báli,“ vyjadril sa majster sveta z roku 1990 podľa agentúry DPA a dodal, že Klopp to do tímu postupom času vnesie.
„Ak to niekto dokáže zmeniť, je to práve on,“ dodal 150-násobný reprezentant Nemecka.