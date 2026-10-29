Reprezentáciu postihla ďalšia rana. Po Lobotkovi sa zranil aj Sauer

Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer utrpel počas tréningu zranenie sedacieho svalu a bude mimo hry.
Vo štvrtok o tom informoval jeho klub VfB Stuttgart, ktorý však neoznámil dĺžku jeho absencie.
Slovensko čakajú zápasy C-divízie Ligy národov proti Faerským Ostrovom (13.11.) a v Kazachstane (16.11.).
Dvadsaťročný krídelník odohral od letného príchodu do nemeckého klubu deväť zápasov prevažne z lavičky, nezaznamenal gól ani asistenciu.
Prvý štart v základnej zostave si pripísal minulý piatok, keď jeho tím prehral s Borussiou Mönchengladbach 2:3.
VIDEO: Zostrih zápasu VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach
Sauer videl v 44. minúte žltú kartu a hral do 55. minúty. V národnom drese nastúpil na 15 duelov a strelil jeden gól.
Stuttgart vo štvrtok informoval, že prišiel aj o defenzívneho stredopoliara a nemeckého reprezentanta Angela Stillera, ktorý si pri stredajšej pohárovej výhre nad Paderbornom (1:0) zranil sval a čaká ho pauza.
Sauer nefiguroval na zápasovej súpiske.