ONLINE: Nemecko - Srbsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 2)

Futbalisti Nemecka a Srbska dnes hrajú tretí zápas v 2. skupine A-divízie nového ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Nemecko - Srbsko dnes LIVE (Liga národov UEFA, A-divízia, skupina 2, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 2 2026/2027
01.10.2026 o 20:45
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Srbsko
Prenos
Německo
Německý národní tým vstupuje do nové éry pod vedením trenéra Kloppa. Po nepovedeném světovém šampionátu, z nějž Němci vypadli hned v prvním kole vyřazovací fáze po nezvládnutém penaltovém rozstřelu proti Paraguayi, vstoupilo Německo do Ligy národů remízou 1:1 na půdě Nizozemska. Pořádný šok pak přišel v prvním domácím vystoupení proti Řecku, s nímž Němci prohráli 0:1. Do zápasu navíc Klopp nemůže počítat s Nicem Schlotterbeckem, který si na tréninku přivodil zranění.
Německý národní tým vstupuje do nové éry pod vedením trenéra Kloppa. Po nepovedeném světovém šampionátu, z nějž Němci vypadli hned v prvním kole vyřazovací fáze po nezvládnutém penaltovém rozstřelu proti Paraguayi, vstoupilo Německo do Ligy národů remízou 1:1 na půdě Nizozemska. Pořádný šok pak přišel v prvním domácím vystoupení proti Řecku, s nímž Němci prohráli 0:1. Do zápasu navíc Klopp nemůže počítat s Nicem Schlotterbeckem, který si na tréninku přivodil zranění.
Srbsko
Srbové se v letošním roce neprobojovali na světový šampionát. V rámci červnových přípravných zápasů si pak připsali porážky proti Kapverdám i proti Mexiku. Do elitní skupiny Ligy národů také nevstoupili moc dobře. Na úvod si totiž připsali dvě domácí porážky výsledkem 1:2 s Řeckem a Nizozemskem. V minulém cyklu se sestupu do Ligy B vyhnulo jen díky vítězství v baráži, tentokrát však zatím v nabité skupině míří k přímému sestupu.
Srbové se v letošním roce neprobojovali na světový šampionát. V rámci červnových přípravných zápasů si pak připsali porážky proti Kapverdám i proti Mexiku. Do elitní skupiny Ligy národů také nevstoupili moc dobře. Na úvod si totiž připsali dvě domácí porážky výsledkem 1:2 s Řeckem a Nizozemskem. V minulém cyklu se sestupu do Ligy B vyhnulo jen díky vítězství v baráži, tentokrát však zatím v nabité skupině míří k přímému sestupu.
Dobrý den všem fanynkám a fanouškům fotbalu! Vítejte u sledování textového přenosu z utkání Ligy národů mezi Německem a Srbskem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.