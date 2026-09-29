Klopp zažíva štart z ríše zlých snov. Nemecko je pred nechceným historickým rekordom

Tréner Nemecka Jürgen Klopp (uprostred).
Tréner Nemecka Jürgen Klopp (uprostred). (Autor: TASR/AP)
TASR|29. sep 2026 o 11:23
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Nemci prehrali doma nečakane s Gréckom 0:1 a pred tým remizovali v Holandsku 1:1.

Jürgen Klopp môže byť prvým trénerom v histórii nemeckej futbalovej reprezentácie, ktorý v úvodných troch dueloch vo funkcii neokúsi chuť víťazstva.

Stane sa tak v prípade, ak jeho zverenci vo štvrtok nezdolajú v treťom vystúpení v A-divízii Ligy národov v Mníchove Srbsko.

Klopp odštartoval svoje pôsobenie pri kormidle Nemecka remízou 1:1 v Holandsku. V nedeľu štvornásobní majstri sveta doma nečakane prehrali s Gréckom 0:1.

Sepp Herberger a Helmut Schön v úvodných dvoch stretnutiach na nemeckej reprezentačnej lavičke tiež nezvíťazili, v treťom však ich tím bodoval naplno, pripomenula agentúra DPA.

Herberger v roku 1954 priviedol Nemcov k zisku prvého titulu majstrov sveta. Schön ako jediný kouč triumfoval s Nemeckom na ME (1972) i MS (1974).

Tabuľka 2 skupiny A-divízie

Liga národov

    Tréner Nemecka Jürgen Klopp (uprostred).
    Tréner Nemecka Jürgen Klopp (uprostred).
    Klopp zažíva štart z ríše zlých snov. Nemecko je pred nechceným historickým rekordom
    dnes 11:23
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