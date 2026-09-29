Klopp zažíva štart z ríše zlých snov. Nemecko je pred nechceným historickým rekordom

Jürgen Klopp môže byť prvým trénerom v histórii nemeckej futbalovej reprezentácie, ktorý v úvodných troch dueloch vo funkcii neokúsi chuť víťazstva.
Stane sa tak v prípade, ak jeho zverenci vo štvrtok nezdolajú v treťom vystúpení v A-divízii Ligy národov v Mníchove Srbsko.
Klopp odštartoval svoje pôsobenie pri kormidle Nemecka remízou 1:1 v Holandsku. V nedeľu štvornásobní majstri sveta doma nečakane prehrali s Gréckom 0:1.
Sepp Herberger a Helmut Schön v úvodných dvoch stretnutiach na nemeckej reprezentačnej lavičke tiež nezvíťazili, v treťom však ich tím bodoval naplno, pripomenula agentúra DPA.
Herberger v roku 1954 priviedol Nemcov k zisku prvého titulu majstrov sveta. Schön ako jediný kouč triumfoval s Nemeckom na ME (1972) i MS (1974).