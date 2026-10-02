Klopp odvrátil nepríjemný rekord. S loptou sme hrali jednoducho úžasný futbal, uviedol

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp si vo štvrtok pripísal prvý triumf na lavičke „Nationalelf“.
Jeho zverenci zdolali v mníchovskej Allianz Aréne Srbsko 2:0 a po troch dueloch v 2. skupine A-divízie Ligy národov sú so štyrmi bodmi na treťom mieste.
Tabuľke prekvapivo kraľuje sedembodové Grécko, ktoré prišlo proti Holandsku o dvojgólové vedenie a napokon remizovalo 2:2.
Klopp sa mohol vo štvrtok stať negatívnym rekordérom. Každý z doterajších trénerov nemeckej reprezentácie totiž dokázal vyhrať z úvodných troch zápasov aspoň jeden.
Nemci predtým pod jeho vedením remizovali v Holandsku 2:2 a šokujúco podľahli doma Grécku 0:1. Vďaka gólom Toma Bischofa a Floriana Wirtza sa 59-ročný kouč vyhol nepriaznivému rekordu.
Klopp sa rozhodol vybrať pre túto reprezentačnú prestávku až 44 hráčov a druhý dvojzápas začal úplne nový káder. Na papieri boli hráči síce o niečo menej skúsení, no najmä Wirtz predviedol kvalitný výkon, ktorý potvrdil gólom v 61. minúte.
Navyše na začiatku druhého polčasu prebral kapitánsku pásku po Sergeovi Gnabrymu, pre oboch to bola pri absencii Joshuu Kimmicha kapitánska premiéra.
Wirtz: Som nesmierne hrdý
„Bolo to niečo špeciálne, som na to nesmierne hrdý. Každý z nás dal do toho všetko a vyšla nám takmer každá situácia. V našej hre bolo veľa pohybu a odhodlania hrať futbal,“ vyjadril sa Wirtz podľa agentúry DPA.
Práve tieto charakteristiky zdobili tímy pod vedením Kloppa už na klubovej úrovni a nový tréner národného tímu preto pochopiteľne pochválil svojich zverencov.
Toto musí byť náš štandard, hovorí Klopp
„Bez lopty sme boli skvelí a s loptou sme hrali jednoducho úžasný futbal. Chlapcom som povedal, že toto musí byť náš štandard. Presne toto chceme.
Spojenie našej ofenzívnej hry a 'egenpressingu', je to možné uplatniť proti akémukoľvek súperovi,“ zhodnotil Klopp.
Svoje debuty si odkrútili krídelník 1. FC Kolín Said El Mala, stredopoliar Brentfordu Vitaly Janelt a aj ofenzívny stredopoliar Celticu Glasgow Mika Baur.
Grécki hráči odohrali prvé dva duely Ligy národov na ihriskách súperov a zrejme ani ich najväčší fanúšik neočakával, že sa po výhrach nad Srbskom a Nemeckom vrátia so šiestimi bodmi.
V Solúne ich preto privítala búrlivá podpora a domáci hráči potešili priaznivcov dvomi gólmi v prvom polčase.
Najprv skóroval Fotis Ioannidis v 23. minúte po priamočiarej akcii a krátko pred prestávkou potrestal nepresnú spätnú prihrávku Rubena van Bommela útočník Georgios Masouras.
Tréner hostí Xavi spravil cez prestávku tri zmeny a Holandsko po góloch Virgila van Dijka a Tijjaniho Reijndersa získalo aspoň bod, no kapitán Van Dijk nešetril kritikou na výkon „oranjes“.
Boli sme slabí aj v súbojoch
„Výkon z prvého polčasu je neprijateľný. Súper nás prevýšil úplne vo všetkom. Nenapádali nás, no našej hre chýbalo tempo a príliš ľahko sme strácali loptu.
Boli sme slabí aj v súbojoch. Vzhľadom na priebeh druhého polčasu sme si bod zaslúžili, no ak budeme hrať tak ako v tom prvom, bude to veľmi náročné,“ priznal podľa De Telegraaf Van Dijk, ktorého v nedeľu v Eindhovene proti Srbsku čaká jubilejný 100. zápas za reprezentáciu.
Xavi po dueli prebral zodpovednosť za niektoré taktické rozhodnutia. „Zostava možno nebola úplne správna, potrebovali sme iných hráčov, ktorí by dokázali vytvárať šance.
Po polčase sa nám to podarilo,“ povedal Xavi a dodal, že mu zároveň chýbali aj niektoré veci zo strany hráčov. „Nebola tam ambícia a ukázali sme dve rôzna tváre. Je to však súčasť procesu, učíme sa hráčom lepšie rozumieť,“ zhodnotil Španiel.
Grécko ťaží z rekonštrukcie tamojšieho ligového futbalu, ktorá má uprednostniť výchovu mladých hráčov.
Národný tím pod vedením Srba Ivana Jovanoviča ukazuje, že početné množstvo hráčov v top európskych kluboch nie je dielom náhody.
Musíme zostať pokorní a sústredení
„Bod veľmi vítame. Musíme zostať pokorní a sústredení. Ide o novú generáciu hráčov, ktorí potrebujú našu podporu. Som si istý, že štadión bude v nedeľu opäť zaplnený,“ povedal Jovanovič podľa webu UEFA.
Najbližším súperom Grékov bude Nemecko, ktoré má po domácej prehre 0:1 súperovi čo odplácať.