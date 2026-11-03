Takmer dve desaťročia na jednej lavičke. Rekordér nemeckého futbalu po sezóne odíde

Nemecký futbalový klub 1. FC Heidenheim sa po takmer 20 rokoch rozlúči s hlavným trénerom Frankom Schmidtom.
Päťdesiatdvaročný kormidelník opustí momentálneho účastníka druhej najvyššej súťaže na konci tejto sezóny.
Najdlhšie pôsobiaci tréner pri jednom klube v histórii nemeckého profesionálneho futbalu oznámil svoje rozhodnutie v utorkovom vyhlásení.
„Zapôsobilo na mňa, ako veľmi sa klub usiloval opäť predĺžiť moju zmluvu. V uplynulých týždňoch som však dospel k záveru, že je čas rozhodnúť sa tak, aby mohol Heidenheim plánovať budúcnosť,“ citovala Schmidta agentúra DPA.
Počas jeho pôsobenia hral tím aj v Bundeslige, z ktorej zostúpil v minulej sezóne. V druhej lige klubu momentálne patrí šieste miesto.