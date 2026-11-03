Takmer dve desaťročia na jednej lavičke. Rekordér nemeckého futbalu po sezóne odíde

Na archívnej snímke z 9. októbra 2026 tréner Heidenheimu Frank Schmidt.
Na archívnej snímke z 9. októbra 2026 tréner Heidenheimu Frank Schmidt. (Autor: TASR)
TASR|4. nov 2026 o 00:16
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Počas jeho pôsobenia hral tím aj v Bundeslige, z ktorej zostúpil v minulej sezóne.

Nemecký futbalový klub 1. FC Heidenheim sa po takmer 20 rokoch rozlúči s hlavným trénerom Frankom Schmidtom.

Päťdesiatdvaročný kormidelník opustí momentálneho účastníka druhej najvyššej súťaže na konci tejto sezóny.

Najdlhšie pôsobiaci tréner pri jednom klube v histórii nemeckého profesionálneho futbalu oznámil svoje rozhodnutie v utorkovom vyhlásení.

„Zapôsobilo na mňa, ako veľmi sa klub usiloval opäť predĺžiť moju zmluvu. V uplynulých týždňoch som však dospel k záveru, že je čas rozhodnúť sa tak, aby mohol Heidenheim plánovať budúcnosť,“ citovala Schmidta agentúra DPA.

Počas jeho pôsobenia hral tím aj v Bundeslige, z ktorej zostúpil v minulej sezóne. V druhej lige klubu momentálne patrí šieste miesto.

Nemecko

Nemecko

Na archívnej snímke z 9. októbra 2026 tréner Heidenheimu Frank Schmidt.
Na archívnej snímke z 9. októbra 2026 tréner Heidenheimu Frank Schmidt.
Takmer dve desaťročia na jednej lavičke. Rekordér nemeckého futbalu po sezóne odíde
dnes 00:16
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