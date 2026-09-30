Nemecko prišlo o ďalšieho hráča. Obranca vynechá zvyšok reprezentačného termínu

Nemeckej futbalovej reprezentácii bude po zvyšok asociačného termínu chýbať obranca Nico Schlotterbeck.
Dôvodom je zranenie členka, ktoré utrpel počas záverečného tréningu pred štvrtkovým duelom proti Srbsku.
Nemecký futbalový zväz (DFB) oznámil, že 26-ročný stopér s tímom odcestoval do dejiska zápasu v Mníchove, ale vo štvrtok zamieri do svojho klubového pôsobiska v Dortmunde.
Trénerovi národného tímu Jürgenovi Kloppovi nebude k dispozícii ani v nedeľnom stretnutí v Solúne proti domácemu Grécku.
Pre Schlotterbecka ide už o druhé zranenie v priebehu pár mesiacov, Nemecku vypadol zo zostavy aj po dvoch stretnutiach na letných MS v USA, Kanade a Mexiku.
Klopp, ktorý prevzal „Nationalelf“ v polovici augusta, už pre zranenia prišiel o stredopoliara Jamala Musialu a útočníka Kaia Havertza.
Nemci sú po úvodných dvoch zápasoch pod vedením nového trénera pod tlakom, keďže na konte majú len bod za remízu v Holandsku 1:1.
V nedeľu nečakane prehrali s Gréckom 0:1 a v tabuľke 2. skupiny A-divízie im patrí priebežná tretia pozícia, pripomenula agentúra DPA.