Kane opäť ukázal svoju hodnotu pre Bayern. Kimmich: Vie sa pre každého spoluhráča rozdať

Futbalisti Bayernu Mníchov a Borussie Dortmund sú aj po 9. kole nemeckej Bundesligy plece pri pleci. Bavori si vďaka lepšiemu skóre udržali pozíciu lídra tabuľky.
Na pôde Mainzu zvíťazili v sobotu 2:1, Borussia uspela rovnakým výsledkom doma proti nováčikovi z Elversbergu.
Bayern sa ujal vedenia v 14. minúte zásluhou Joshuu Kimmicha, v 57. minúte zvýšil Lennart Karl. Mainz v nadstavenom čase už iba skorigoval prehru.
VIDEO: Zostrih zápasu Mainz - Bayern
Na oba góly Bayernu prihral Harry Kane, ktorý vo štvrtok predĺžil s nemeckým majstrom kontrakt do roku 2029.
Kimmich o Kaneovi: Zaslúžene získal Zlatú loptu
„Harry je jedným z hlavných dôvodov, prečo je v našej šatni taká dobrá atmosféra a všetko klape. Vie sa pre každého spoluhráča rozdať. Zaslúžene získal Zlatú loptu.
V Mainzi potvrdil, že pri útočných akciách dokáže skvele plniť aj rolu asistenta a prihrať na dôležité góly.
Je to naozaj výnimočná osobnosť," uviedol na adresu Kanea strelec prvého gólu Bayernu Kimmich.
Po presnom zásahu do siete Mainzu myslel na svojho nedávno zosnulého otca.
Tento gól venujem môjmu otcovi
„Keď som uvidel loptu v sieti, spomenul som si hneď na neho.
Bolo to pre mňa emotívnejšie ako zvyčajne, tento gól venujem môjmu otcovi," zdôraznil Kimmich, ktorý nepochyboval o tom, že jeho tím získa tri body.
„Súperovi sme toho príliš nedovolili, domáci si vypracovali iba minimum šancí. Pomohlo nám, že po verdikte VAR im na konci prvého polčasu neuznali gól na 1:1. Opäť sme ukázali, že naše mužstvo drží pokope."
Neuer prekonal zápis Drehera
Brankár Manuel Neuer sa stal vo veku 40 rokov a 225 dní najstarším hráčom, ktorý nastúpil za Bayern v bundesligovom zápase.
Prekonal zápis Bernda Drehera (40 rokov a 198 dní). Najstarším brankárom, ktorý odchytal duel najvyššej nemeckej súťaže, bol Uli Stein z Hamburgeru SV. Medzi tri žrde sa postavil vo veku 42 rokov a 170 dní.
Borussia Dortmund v prvom polčase nedokázala nájsť kľúč k prekonaniu pozornej obrany Elversbergu.
V druhom dejstve sa však dvakrát spoza šestnástky presadil Felix Nmecha. "Budem sa zasa opakovať, ale musíme ísť od zápasu k zápasu.
Sezóna je veľmi dlhá a je potrebné zbierať body. Každý jeden môže mať v konečnom účtovaní veľkú váhu," zdôraznil strojca víťazstva vestfálskeho tímu.