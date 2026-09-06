Užil som si to. Vylúčený kouč nováčika neskrýva nadšenie, Neuer po pískote pobavil reakciou

Ďalší prekvapivý výsledok dosiahli v nemeckej Bundeslige hráči SV Elversberg. Nováčik a účastník z najmenšieho mesta, aké v najvyššej nemeckej súťaži v histórii pôsobilo, predviedol v sobotu otočku z 1:3 na 4:3 na pôde Borussie Mönchengladbach.
Prvé zakopnutie v sezóne zaznamenali hráči Bayernu Mníchov, ktorí iba remizovali bez gólov na pôde nováčika Schalke 04.
Hlavný tréner Elversbergu Vincent Wagner nasadil presne tú istú základnú jedenástku, ktorá minulý víkend pri premiére tímu zo Sárska v Bundeslige senzačne zdolala Bayer Leverkusen 3:2.
Wagner sledoval duel od druhého polčasu iba z tribúny po svojom vylúčení. Šance na zisk bodov pre hostí znížil gól Gladbachu na 3:1 v 56. minúte, ale Elversberg nezložil zbrane.
Hrdinom ich tímu bol dvojgólový Maurice Krattenmacher, ktorý strelil kontaktný gól a v druhej minúte nadstavenia rozhodol o víťazstve nováčika.
„Máme na to, aby sme sa vždy vrátili do zápasu. Bol to senzačný tímový výkon všetkých a užil som si, ako chlapci hrajú futbal,“ povedal Wagner podľa oficiálneho portálu Bundesligy.
Jeho tím je spolu s Freiburgom a Dortmundom na šiestich bodoch po dvoch zápasoch.
VIDEO: Zostrih zápasu Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg
Zrejme naposledy sa v aktívnej kariére na pôde Schalke predstavil brankár Bayernu Manuel Neuer.
Štyridsaťročný kapitán „Bavorov“ a bývalý hráč tímu z Gelsenkirchenu musel riešiť iba jednu strelu do priestoru brány, ktorú zneškodnil.
Viac práce mal jeho náprotivok Loris Karius, ale tomu pomohli aj spoluhráči v poli, ktorí dovolili Mníchovčanom iba päť striel medzi tri žrde.
„Takí sme. To nás charakterizuje a všetci môžu byť hrdí na dnešný výkon,“ povedal Karius, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu.
Neuera domáci fanúšikovia vo Veltins-Arene „neušetrili“ ani v tomto prípade a pískali pri každom jeho dotyku s loptou.
„Výhra by bola pekná,“ povedal Neuer a následne dodal: „Ale časť mojej rodiny bude s výsledkom spokojná, takže je to v poriadku tak, ako to je. Bavilo ma to.“
VIDEO: Zostrih zápasu Schalke 04 - FC Bayern Mníchov