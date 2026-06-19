Nemecké kluby sú pod tlakom. Štát žiada tvrdší postup proti fanúšikom

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: REUTERS)
TASR|19. jún 2026 o 13:52
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Štát žiada dôslednejší boj proti výtržnostiam na tribúnach.

Ministri spolkových krajín Nemecka sa zhodli, že tamojšie futbalové kluby potrebujú ráznejšie zakročiť voči problematickým fanúšikom na štadiónoch.

Nemecký futbalový zväz (DFB) už v poslednom období pristupuje k trestom v podobe čiastočného uzatvárania štadiónov a sprísnených opatrení voči fanúšikom hostí.

Od novej sezóny navyše vznikne v rámci organizácie nový dozorný orgán.

„Trestné činy, napadnutia, vandalizmus a neoprávnené použitie pyrotechniky predstavujú významnú hrozbu pre verejnú bezpečnosť a pokojnú fanúšikovskú kultúru. Opatrenia musia kluby dôsledne vykonávať,“ uviedli ministri spolkových krajín podľa agentúry DPA.

Nemecko

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Nemecké kluby sú pod tlakom. Štát žiada tvrdší postup proti fanúšikom
dnes 13:52
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