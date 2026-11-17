Futbalisti Nemecka zvíťazili v pondelkovom dueli 2. skupiny A-divízie Ligy národov nad Holandskom vysoko 5:0 aj vďaka premiérovému gólu Derryho Scherhanta v národnom tíme.
Krídelník Freiburgu si po nezabudnuteľnom momente zaspomínal na kritikov, ktorí ho videli maximálne v regionálnej súťaži.
Dvojgólový Florian Wirtz po triumfe, ktorý Nemcom zabezpečil postup do štvrťfinále play off aj prvenstvo v skupine, hovoril o zábave v druhom polčase.
Pomohol mu Klopp
Scherhant necelý týždeň po 24. narodeninách otvoril skóre stretnutia svojím prvým presným zásahom za „Die Mannschaft“, keď v 41. minúte skóroval z ľavej strany šestnástky k vzdialenejšej žrdi.
Ešte pred oneskorenou narodeninovou oslavou s rodinou a priateľmi myslel plný lásky na svojho starého otca.
„Musím sa s ním porozprávať. Veľmi sa teším, keď je šťastný. Celý Berlín so mnou kvôli mne precestoval krížom-krážom,“ povedal Scherhant podľa agentúry AFP po svojom výbornom výkone v rodnom Berlíne.
Rýchlemu krídelníkovi však nepredpovedali žiarivú kariéru. V mládežníckych reprezentačných výberoch si pripísal iba zopár štartov a náročnú cestu mal aj do A-tímu Herthy Berlín, odkiaľ napokon po vydarenej sezóne 2024/25 v 2. Bundeslige (7 gólov a 6 asistencií) prestúpil do Freiburgu.
Do kariet mu zahral príchod Jürgena Kloppa, ktorý preferuje práve Scherhantovu typológiu krídelníkov a povolal ho do národného tímu.
Hovorili mu, že na to nemá
„Pred niekoľkými rokmi mi povedali, že sa nikdy nemôžem stať profesionálnym futbalistom. Potom som sa ním stal.
A napriek tomu niektorí ľudia stále tvrdili, že na to nemám, že mojím maximom je regionálna liga.
Je jednoducho neuveriteľné, že teraz tu môžem stáť s pocitom zadosťučinenia, že som tým ľuďom dokázal opak,“ povedal Scherhant, ktorý strelil premiérový gól vo svojom štvrtom vystúpení za Nemecko.
Kloppovi zverenci urobili po zmene strán z výsledku debakel, keď skórovali štyrikrát v rozmedzí 60. a 78. minúty.
Wirtz zvýšil na 2:0 krásnou strelou spoza pokutového územia a neskôr upravil na 4:0 zblízka po akcii Brajana Grudu.
Medzitým dal tretí gól domácich Nico Schlotterbeck, ktorý sa presadil hlavou po štandardke.
Do streleckej listiny sa napokon zapísal aj aktívny Gruda, keď si po druhej strele do konštrukcie brány v podaní Scherhanta našiel gólovú dorážku. Bolo to najvyššie víťazstvo Nemecka nad jeho susedom od roku 1959, keď Nemci triumfovali 7:0.
Urobili niekoľko krokov vpred
„Dúfame, že sa nám darí robiť fanúšikom radosť. Nám samotným to určite prinieslo veľa zábavy, najmä v druhom polčase.
Nezáleží nám na tom, proti komu hráme. Chceme hrať útočný futbal, strieľať góly a dominovať nad súperom.
Myslím si, že sa nám to podarilo dokonale. V budúcom roku chceme pokračovať v nastolenom trende. Chceme sa zlepšovať.
Myslím si, že sme ako tím urobili v našom vývoji niekoľko veľkých krokov vpred,“ citovala agentúra AFP Wirtza, ktorý strelil štyri góly v uplynulých štyroch zápasoch v Lige národov.
Výnimočný zápas
Tréner domácich Klopp hovoril pred duelom o „finále“, keďže Nemci potrebovali víťazstvo. „Zápas bol výnimočný. Strelili sme neuveriteľné góly. Bolo to jednoducho šialené. Fantastický futbalový zápas a úžasný zážitok.
Ani vo sne by mi nenapadlo priať si niečo také,“ tešil sa Klopp a následne vyzdvihol prínos Grudu a Scherhanta, dvoch hráčov, ktorým umožnil debutovať v reprezentácii:
„Chlapci, títo dvaja teda vedia hrať futbal! Ale množstvo práce, ktoré odvádzajú, je obrovské. Práve to definuje tím – a futbal hrať dokáže aj množstvo ďalších hráčov.“
Prehra Holandska bola prvou od nástupu trénera Xaviho Hernandeza. Napriek pondelkovému víťazstvu Grécka 1:0 nad Srbskom sa však Holanďania takisto kvalifikovali medzi najlepších osem tímov.
Piaty nemecký gól ich ale odsunul na druhé miesto v skupine, v ktorej mali Nemecko, Holandsko aj Grécko zhodne po 11 bodov.
„Som naozaj smutný, pretože pred zápasom som bol veľmi hrdý. Nebolo to o futbale, ale o rýchlosti a našich hodnotách. Chcem sa ospravedlniť našim fanúšikom, pretože sme ukázali svoju najhoršiu tvár.
Je to súčasť procesu. Musíme pokračovať a pracovať na našich hodnotách,“ neskrýval sklamanie kormidelník „oranjes“ Xavi iba tri dni po víťazstve 7:0 nad Gréckom, za ktoré ho v Holandsku oslavovali.