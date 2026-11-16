ONLINE: Nemecko - Holandsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 2. skupina)

Futbalové reprezentácie Nemecka a Holandska dnes hrajú zápas 2. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Srbsko - Nemecko (futbal, Liga národov, A-divízia, 2. skupina, výsledky, pondelok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 2 2026/2027
16.11.2026 o 20:45
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Holandsko
Prenos
Krásný pondělní večer všem fanouškům fotbalu! Společně se dnes podíváme na zápas 6. kola Ligy národů mezi reprezentacemi Německa a Nizozemska. Úvodní výkop na Olympiastadionu naplánován na 20:45.
Němci dnes potřebují jediné – vyhrát. Ve druhé skupině jsou na třetím místě, a pokud chtějí postoupit do vyřazovacích bojů, tak musí nutně bodovat. S druhým Řeckem mají stejný počet bodů a na Nizozemsko ztrácejí body tři. Dál je posune pouze výhra, nebo případná ztráta Řecka. To hraje se Srbskem, kde Německo před pár dny vyhrálo 3:1. Nizozemcům stačí k jistotě postupu jeden bod. Během této reprezentační pauzy si Západoevropané poradili s Řeckem, které porazili 7:0.
Němci dnes potřebují jediné – vyhrát. Ve druhé skupině jsou na třetím místě, a pokud chtějí postoupit do vyřazovacích bojů, tak musí nutně bodovat. S druhým Řeckem mají stejný počet bodů a na Nizozemsko ztrácejí body tři. Dál je posune pouze výhra, nebo případná ztráta Řecka. To hraje se Srbskem, kde Německo před pár dny vyhrálo 3:1. Nizozemcům stačí k jistotě postupu jeden bod. Během této reprezentační pauzy si Západoevropané poradili s Řeckem, které porazili 7:0.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.