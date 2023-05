Bitka na mládežníckom turnaji, stav 15-ročného chlapca je vážny

Podľa polície sa po záverečnom hvizde rozhodcu strhla na hracej ploche mela, ktorá eskalovala do bitky a v nej "padali" aj päste.

Súd vo Frankfurte nad Mohanom už vzal do vyšetrovacej väzby 16-ročného Francúza, ktorý ešte v nedeľu udrel mladšieho súpera z berlínskeho klubu.

Jeden z úderov inkasoval do oblasti hlavy a krku aj spomenutý 15-ročný mladík, po rane upadol do bezvedomia. Priamo na mieste sa ho ujali zdravotníci a následne ho transportovali do nemocnice, jeho stav je vážny.