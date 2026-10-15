Zostane v Mníchove. Najlepší strelec Bundesligy smeruje k podpisu novej zmluvy

Harry Kane a brankár Jonas Urbig.
Harry Kane a brankár Jonas Urbig. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. okt 2026 o 19:10
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Britské a nemecké médiá informujú, že sa s klubom v princípe dohodol na predĺžení zmluvy do roku 2029.

Anglický futbalový útočník Harry Kane je blízko k predĺženiu zmluvy s Bayernom Mníchov do roku 2029.

Informovali o tom vo štvrtok viaceré britské a nemecké médiá. Podľa Sky Sports UK sa hráč s vedením klubu už v princípe dohodol na novom kontrakte a zostáva dotiahnuť iba jeho posledné detaily.

Bild tvrdí, že k podpisu zmluvy príde v priebehu najbližších desiatich dní.

Prezident Bayernu Herbert Heiner sa počas uplynulého víkendu vyjadril veľmi optimisticky na margo predĺženia spolupráce s kapitánom anglickej reprezentácie.

Uviedol, že rokovania, na ktorých sa zúčastňujú Kaneov otec a brat, sú v záverečnej fáze.

Kane prišiel do Bayernu v roku 2023 z Tottenhamu Hotspur a má s Bavormi platný kontrakt do 30. júna 2027. V drese úradujúceho nemeckého majstra vsietil v 156 zápasoch vo všetkých súťažiach 154 gólov, pripomenula agentúra DPA.

V uplynulých troch sezónach bol najlepším strelcom nemeckej Bundesligy a s Bayernom získal dva tituly.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Harry Kane a brankár Jonas Urbig.
    Harry Kane a brankár Jonas Urbig.
    Zostane v Mníchove. Najlepší strelec Bundesligy smeruje k podpisu novej zmluvy
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