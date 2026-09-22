Posledný tím Bundesligy mení trénera. Nový kormidelník zažije premiéru v derby

Alexander Blessin.
Alexander Blessin. (Autor: SITA/AP)
TASR|22. sep 2026 o 15:12
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Nahradil odvolaného Polanského.

Nemec Alexander Blessin sa stal novým trénerom futbalistov Borussie Mönchengladbach. S klubom podpísal zmluvu do roku 2028, pričom vo funkcii nahradí Poliaka Eugena Polanského.

Borussia prehrala po jeho odvolaní aj víkendový duel proti Mainzu pod dočasným trénerom (3:4) a je na dne tabuľky.

Blessin pôsobil uplynulé dva ročníky v St. Pauli, kde prebral klub po postupe do Bundesligy.

V sezóne 2024/2025 sa dokázal s tímom zachrániť v najvyššej súťaži, no v tej uplynulej obsadilo St. Pauli pod jeho vedením poslednú priečku. Rodák zo Stuttgartu začínal trénerskú kariéru v akadémii RB Lipsko.

Darilo sa mu najmä v Belgicku, kde ako tréner KV Oostende a potom aj Unionu Saint-Gilloise získal v krajine dvakrát ocenenie pre trénera roka.

Súťažnú premiéru na lavičke Borussie zažije po reprezentačnej prestávke v derby proti 1. FC Kolín.

Bundesliga

    Alexander Blessin.
    Alexander Blessin.
    Posledný tím Bundesligy mení trénera. Nový kormidelník zažije premiéru v derby
    ut 15:12
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