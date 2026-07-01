Prehľadali sídlo nemeckého futbalového zväzu. Korupčné podozrenia okolo ME 2024

KKNa snímke pyrotechnika exploduje pred zápasom finále Španielsko - Anglicko na ME 2024 vo futbale v Berlíne.
KKNa snímke pyrotechnika exploduje pred zápasom finále Španielsko - Anglicko na ME 2024 vo futbale v Berlíne. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 12:52
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Vyšetrovatelia skúmajú, či funkcionári prijali neoprávnené výhody.

Nemecké orgány vykonali v stredu celoštátne razie v súvislosti s podozrením z korupcie týkajúcej sa futbalových ME 2024.

Viac ako 150 policajtov prehľadalo sídlo Nemeckého futbalového zväzu (DFB) a niekoľkých radníc v hostiteľských mestách.

Vyšetrovatelia skúmajú, či funkcionári prijali neoprávnené výhody, vrátane vstupeniek na zápasy a uhradenia cestovných nákladov či pobytov v hoteloch.

Organizátori mali ponúkať zástupcom hostiteľských miest exkluzívny prístup k lístkom na prestížne zápasy, akým bolo napríklad semifinále medzi Španielskom a Francúzskom v Mníchove.

Prípad sa zameriava na nateraz neznámeho 66-ročného Nemca a 46-ročného občana Francúzska.

Obaja mali byť prepojení s organizátorom turnaja spoločnosťou Euro 2024 GmbH. Ide o dcérsku spoločnosť Európskej futbalovej únie (UEFA) a DFB.

Prehliadky sa uskutočnili v mestách Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Hamburg, Berlín, Frankfurt, Stuttgart a Mníchov, ako aj v niekoľkých spoločnostiach.

„Obžalovaný, ktorý v tom čase pracoval pre hostiteľské mesto, dostal od predstaviteľov organizátorskej inštitúcie neoprávnené výhody.

Hostiteľské mestá využili niektoré z týchto výhod a vstupenky použili rôznymi spôsobmi,“ citovala z vyhlásenie tamojších úradov agentúra AP. Podľa denníka Bild mali byť takýmto spôsobom distribuované „tisícky lístkov“.

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