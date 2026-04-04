V Peru zomrel fanúšik, takmer 50 je zranených. Zápas napriek tomu odohrajú

Podľa ministerstva zdravotníctva najmenej jedna osoba zomrela a ďalších 47 bolo zranených pri bližšie nešpecifikovanom "incidente" na štadióne Alejandra Villanuevu v hlavnom meste Peru pred futbalovým derby.
"Na štadióne došlo k nešťastnej udalosti, pri ktorej bolo zranených 47 ľudí a, bohužiaľ, je tu aj jedna smrteľná nehoda," povedal médiám minister zdravotníctva Juan Carlos Velasco bez toho, aby uviedol podrobnosti o príčine.
Incident bol pôvodne pripisovaný zrúteniu časti steny štadióna, ale futbalový tím Alianza Lima neskôr na sociálnej sieti uviedol, že nehodu nespôsobili "pád stien ani štrukturálne zlyhanie športového komplexu".
Velasco uviedol, že 39 ľudí bolo prevezených do nemocníc v celom regióne Limy, vrátane troch v kritickom stave.
Veliteľ hasičov Marcos Pajuelo prezradil, že "konštrukcia južných tribún sa zdá byť v dobrom stave. Nie sú žiadne zrútené steny ani časti spadnuté do jamy."
Zápas medzi Alianza Peru proti Club Universitario de Deportes sa má odohrať podľa plánu v sobotu (4.4.) večer, uviedla peruánska futbalová liga vo vyhlásení.