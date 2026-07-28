Pravidlo z MS neprevezme. Bundesliga nebude vylučovať hráčov za zakrytie úst

Logo Bundesligy.
Logo Bundesligy. (Autor: TASR)
TASR|28. júl 2026 o 16:59
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Naopak, do platnosti by mali vstúpiť časové limity na vhadzovanie.

Nemecký futbalový zväz (DFB) informoval, že bude v Bundeslige trestať hráčov za zakrývanie úst.

Neplánuje ich však automaticky vylučovať, ako tomu bolo na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

DFB sa rozhodlo nasledovať odporúčanie Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá navrhuje pre vinníkov trest v podobe žltej karty.

Naopak, do platnosti by mali vstúpiť časové limity na vhadzovanie, striedania alebo odkop od brány, aby mal zápas plynulejšie tempo.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) priniesla túto novinku do pravidiel v reakcii na februárový incident v zápase Ligy majstrov medzi Benficou Lisabon a Realom Madrid.

Na svetovom šampionáte dostali červenú kartu za zakrývanie úst Paraguajčan Miguel Almiron a Ekvádorčan Piero Hincapie. Informovala agentúra DPA.

Bundesliga

    Logo Bundesligy.
    Logo Bundesligy.
    Pravidlo z MS neprevezme. Bundesliga nebude vylučovať hráčov za zakrytie úst
    dnes 16:59
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