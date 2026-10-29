Neapol zverejnil diagnózu Lobotku. Slovensku v Lige národov zrejme nepomôže

Taliansky futbalový klub SSC Neapol vo štvrtok informoval o zdravotnom stave Stanislava Lobotku.
Slovenský stredopoliar absolvoval v nemocnici Pineta Grande vyšetrenia, ktoré odhalili poškodené väzivové spojenie medzi kosťami predkolenia a ľahšie poranený jeden z väzov v ľavom členku.
Neapol zatiaľ nezverejnil presnú dĺžku absencie Lobotku, ale podľa prvých prognóz rekonvalescencia potrvá jeden a pol mesiaca.
Ak sa prognózy naplnia, slovenský stredopoliar vynechá 11 súťažných duelov vrátane záverečných dvoch vystúpení slovenskej reprezentácie v C-divízii Ligy národov proti Faerským Ostrovom (13. novembra) a Kazachstanu (16. novembra).
Informoval o tom portál calcionapoli24.it. Lobotka nedohral pre zranenie stredajší zápas 9. kola talianskej Serie A, v ktorom Neapol zvíťazil na ihrisku Monzy 4:1.
VIDEO: Zranenie Lobotku a zostrih zápasu
Už po štvrťhodine hry ho tvrdo atakoval domáci Ricardo Mangas a 31-ročný stredopoliar musel opustiť ihrisko na nosidlách.
Lobotku po hrozivom zranení ošetrili priamo na hracej ploche, striedal už v 17. minúte. Trávnik opúšťal v slzách, pričom si rukami držal tvár.
Tridsaťjedenročný slovenský reprezentant už začal s rehabilitáciou. Pred stanovením termínu návratu bude potrebné sledovať, ako zareaguje na liečbu.
Vyšetrenia odhalili poranenie syndesmózy medzi holennou a ihlicovou kosťou bez nestability, sprevádzané ľahším poranením predného talofibulárneho väzu ľavého členka.
Rekonvalescencia by pri takýchto zraneniach mala trvať niekoľko týždňov, a to aj v prípadoch, keď sa neobjaví nestabilita kĺbu.
Talianska verzia portálu DAZN zároveň informovala, že ide o vážnejšie zranenie, ktoré by Lobotku mohlo vyradiť z hry aj na dlhšie obdobie. Neprítomnosť nestability je relatívne priaznivou okolnosťou, no kombinácia dvoch poranení si bude počas liečby vyžadovať osobitnú pozornosť.