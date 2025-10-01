VIDEO: Neapol zažil nepokoje pred zápasom Ligy majstrov. Zasahovať musela polícia

NEAPOL. Fanúšikovské tábory futbalových klubov SSC Neapol a Sportingu Lisabon vyčíňali v uliciach talianskeho mesta pred stredajším duelom 2. kola Ligy majstrov.
Jedného z priaznivcov Sportingu museli previezť do nemocnice a dvoch členov neapolského fanúšikovského jadra zatkli.
Pri incidentoch po sebe oba tábory hádzali rôzne predmety z okolitých reštaurácií, pričom poškodili aj viacero áut.
Podľa tamojšieho periodika La Gazzetta dello Sport sa polícia snaží identifikovať ďalších siedmich fanúšikov.
VIDEO: Nepokoje v Neapole
Neapol sa v rámci LM predstavil na štadióne Diega Maradonu prvýkrát od februára 2024, keď hostil v osemfinále Barcelonu.
Do nového ročníka vstúpili zverenci Antonia Conteho prehrou 0:2 proti Manchestru City, Sporting vyhral nad Kajratom Almaty 4:1.