Rozhodcovi som nepovedal absolútne nič, tvrdí Allegri. Neapol sa proti trestu odvolá

Taliansky futbalový klub SSC Neapol, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, sa odvolá proti dvojzápasovému dištancu pre trénera Massimiliana Allegriho. Ten dostal trest po sobotňajšej ligovej remíze 3:3 s AS Rím.
Allegriho vykázal rozhodca z lavičky krátko po tom, ako Leonardo Balerdi v záverečných minútach vyrovnal za AS Rím.
Následne dostal tréner zákaz viesť mužstvo od postrannej čiary za „urážlivú poznámku“ smerom k rozhodcom a za to, že „zaujal agresívny postoj“ voči členovi realizačného tímu hostí.
Allegri sa domnieval, že vyrovnávajúci gól Ríma nemal platiť. Podľa jeho názoru sa strelec Balerdi pri príprave gólovej akcie dopustil faulu na Sama Beukemu. Keď rozhodca gól uznal, tréner reagoval nahnevane a videl červenú kartu.
Päťdesiatdeväťročný kouč tak pravdepodobne vynechá nadchádzajúce ligové zápasy Neapola na ihriskách Monzy v stredu a Juventusu v nedeľu. Okrem toho mu udelili za jeho správanie pokutu vo výške 10-tisíc eur. Trest pre Allegriho potvrdilo vedenie Serie A v nedeľu.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - AS Rím
Vo svojom stanovisku podľa agentúry DPA uviedlo: „Massimiliano Allegri (Neapol): Za urážlivú poznámku adresovanú rozhodcom v 45. minúte druhého polčasu. Okrem toho v priestoroch šatní adresoval tým istým rozhodcom mimoriadne neúctivú poznámku a zaujal agresívny postoj voči funkcionárovi súperovho tímu. Tieto incidenty nahlásili štvrtý rozhodca a hlavný rozhodca. Posledný incident zaznamenali aj spolupracovníci úradu federálneho prokurátora.“
Vedenie SSC Neapol na správu rýchlo zareagovalo a potvrdilo, že podá odvolanie. V stanovisku zverejnenom na oficiálnej webstránke klubu uviedlo: „SSC Neapol oznamuje, že po podaní žiadosti o sprístupnenie príslušných dokumentov sa klub odvolá proti dvojzápasovému zákazu činnosti uloženému Massimilianovi Allegrimu.“
Po zápase Allegri tvrdil, že štvrtému rozhodcovi, ktorý inicioval jeho vylúčenie, nepovedal vôbec nič.
„Štvrtý rozhodca zavolal hlavného rozhodcu a dosiahol moje vylúčenie, ale ja som nepovedal absolútne nič. Nabudúce budem musieť sedieť na lavičke a ani sa nepohnúť, pretože zakaždým, keď sa pohnem, dostanem červenú kartu.
V minulej sezóne som musel zaplatiť pokuty vo výške 80-tisíc eur, takže možno by som odteraz nemal byť ani na postrannej čiare. Vidím iných, ktorí prakticky vbiehajú na ihrisko, a nikto im nič nepovie. Keď sa pohnem ja, som potrestaný. Ďakujem štvrtému rozhodcovi a ostatné, čo môžem povedať, je, že chlapcom gratulujem k ich výkonu,“ povedal pre DAZN Italia.