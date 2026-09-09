    Neapol
    Neapol
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Stadio Diego Armando Maradona
    21:00
    Arsenal
    Arsenal
    Barcelona - FeyenoordStuttgart - VikingLiverpool - AtléticoNeapol - ArsenalSporting - Galatasaray

    ONLINE: SSC Neapol - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    SSC Neapol - Arsenal FC: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    SSC Neapol - Arsenal FC: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|9. sep 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SSC Neapol - Arsenal FC.

    Futbalisti SSC Neapol a Arsenal FC dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: SSC Neapol - Arsenal FC dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    09.09.2026 o 21:00
    1. kolo
    Neapol
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Arsenal
    Prehľad
    Rozhodca: Glenn Nyberg (SWE).
    Prenos
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Ligy majstrov, keď sa v rámci 1. kola proti sebe postaví SSC Neapol a Arsenal FC.

    Neapol neprežíva ideálne obdobie – po dvoch porážkach v rade a stratenom dvojgólovom náskoku proti Interu (2:2) je pod tlakom. Talianom sa navyše v Lige majstrov dlhodobo nedarí, keď z posledných desiatich zápasov vyhrali iba dva. Hoci pred vlastnými fanúšikmi prehrajú len zriedka, po nezdare v minulom domácom stretnutí im hrozí historicky prvá séria dvoch domácich porážok v milionárskej súťaži za sebou.

    Arsenal mieri na juh Európy v celkom opačnom rozpoložení. Zverenci Mikela Artetu si výhrou 2:1 nad Chelsea pripísali štvrtý triumf v rade a potvrdiť chcú aj svoju dominantnú formu v Lige majstrov. Londýnčania v minulom ročníku základnej fázy nezaváhali ani raz a spoliehajú sa predovšetkým na svoju nepriestrelnú obranu, vďaka ktorej vlani inkasovali najmenej gólov zo všetkých tímov.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - streda, 9. september 2026

    09.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Barcelona
    Barcelona
    4 - 0
    Feyenoord
    Feyenoord
    Camp Nou | Barcelona
    09.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Stuttgart
    Stuttgart
    3 - 1
    Viking
    Viking
    MHPArena | Stuttgart
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Liverpool
    Liverpool
    vs.
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Anfield | Liverpool
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Sporting
    Sporting
    vs.
    Galatasaray
    Galatasaray
    Estádio José Alvalade | Lisabon
    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Neapol
    Neapol
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Stadio Diego Armando Maradona | Naples

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: SSC Neapol - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)