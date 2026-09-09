ONLINE: SSC Neapol - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti SSC Neapol a Arsenal FC dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: SSC Neapol - Arsenal FC dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
09.09.2026 o 21:00
1. kolo
Neapol
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prehľad
Rozhodca: Glenn Nyberg (SWE).
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Ligy majstrov, keď sa v rámci 1. kola proti sebe postaví SSC Neapol a Arsenal FC.
Neapol neprežíva ideálne obdobie – po dvoch porážkach v rade a stratenom dvojgólovom náskoku proti Interu (2:2) je pod tlakom. Talianom sa navyše v Lige majstrov dlhodobo nedarí, keď z posledných desiatich zápasov vyhrali iba dva. Hoci pred vlastnými fanúšikmi prehrajú len zriedka, po nezdare v minulom domácom stretnutí im hrozí historicky prvá séria dvoch domácich porážok v milionárskej súťaži za sebou.
Arsenal mieri na juh Európy v celkom opačnom rozpoložení. Zverenci Mikela Artetu si výhrou 2:1 nad Chelsea pripísali štvrtý triumf v rade a potvrdiť chcú aj svoju dominantnú formu v Lige majstrov. Londýnčania v minulom ročníku základnej fázy nezaváhali ani raz a spoliehajú sa predovšetkým na svoju nepriestrelnú obranu, vďaka ktorej vlani inkasovali najmenej gólov zo všetkých tímov.
Neapol neprežíva ideálne obdobie – po dvoch porážkach v rade a stratenom dvojgólovom náskoku proti Interu (2:2) je pod tlakom. Talianom sa navyše v Lige majstrov dlhodobo nedarí, keď z posledných desiatich zápasov vyhrali iba dva. Hoci pred vlastnými fanúšikmi prehrajú len zriedka, po nezdare v minulom domácom stretnutí im hrozí historicky prvá séria dvoch domácich porážok v milionárskej súťaži za sebou.
Arsenal mieri na juh Európy v celkom opačnom rozpoložení. Zverenci Mikela Artetu si výhrou 2:1 nad Chelsea pripísali štvrtý triumf v rade a potvrdiť chcú aj svoju dominantnú formu v Lige majstrov. Londýnčania v minulom ročníku základnej fázy nezaváhali ani raz a spoliehajú sa predovšetkým na svoju nepriestrelnú obranu, vďaka ktorej vlani inkasovali najmenej gólov zo všetkých tímov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - streda, 9. september 2026
09.09. 18:45
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 18:45
Barcelona
4 - 0
Feyenoord
Camp Nou | Barcelona
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Stuttgart
3 - 1
Viking
MHPArena | Stuttgart
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
PSG
vs.
Slovan Bratislava
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Liverpool
vs.
Atlético Madrid
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Sporting
vs.
Galatasaray
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 1. kolo
Neapol
vs.
Arsenal
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
2
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
3
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
4
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
5
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
6
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
7
BarcelonaBAR
0
0
0
0
0:0
0
8
FeyenoordFEY
0
0
0
0
0:0
0
9
StuttgartSTU
0
0
0
0
0:0
0
10
LiverpoolLIV
0
0
0
0
0:0
0
11
Atlético MadridATM
0
0
0
0
0:0
0
12
ArsenalARS
0
0
0
0
0:0
0
13
PSGPSG
0
0
0
0
0:0
0
14
SportingSPO
0
0
0
0
0:0
0
15
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
16
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
17
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
18
Slovan BratislavaSLB
0
0
0
0
0:0
0
19
VikingVIK
0
0
0
0
0:0
0
20
NeapolNAP
0
0
0
0
0:0
0
21
GalatasarayGAL
0
0
0
0
0:0
0
22
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
23
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
24
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
25
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
26
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
27
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
28
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
29
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
30
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
31
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
32
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
33
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
34
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
35
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
36
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body