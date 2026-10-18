    VIDEO: Nákladné auto vrazilo na futbalové ihrisko v USA. Medzi obeťami je aj šesťročný chlapec

    Nákladné auto.
    Nákladné auto. (Autor: X / Intel Point Alert)
    ČTK|18. okt 2026 o 13:25
    ShareTweet0

    Vo vozidle sa nachádzali aj dve maloleté osoby.

    Incident, pri ktorom nákladné auto v sobotu počas futbalového zápasu prešlo cez ihrisko v meste Wichita v americkom štáte Kansas, si vyžiadal dve obete na životoch.

    Zomreli dvaja ľudia vrátane šesťročného chlapca. Vodič je vo väzbe, informovala podľa agentúry Reuters polícia. Ďalších 11 ľudí hospitalizovali.

    Medzi obeťami je okrem chlapca aj 35-ročný muž. Desať ľudí utrpelo zranenia, ktoré podľa polície pravdepodobne nie sú život ohrozujúce.

    VIDEO: Auto vošlo na futbalové ihrisko

    Záchranné zložky začali prijímať hlásenia o incidente v areáli športového komplexu Stryker Sports Complex o 15:25 miestneho času (22:25 SELČ).

    Vo vozidle sa nachádzali aj dve maloleté osoby, uviedol šéf polície vo Wichite Aaron Moses. Totožnosť vodiča nezverejnil.

    Neuviedol ani to, či bude niekto obvinený a či sa polícia domnieva, že išlo o úmyselné konanie.

    Futbal

    Futbal

    MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.online
    MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.online
    ONLINE: MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»VIDEO: Nákladné auto vrazilo na futbalové ihrisko v USA. Medzi obeťami je aj šesťročný chlapec