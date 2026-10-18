VIDEO: Nákladné auto vrazilo na futbalové ihrisko v USA. Medzi obeťami je aj šesťročný chlapec

Incident, pri ktorom nákladné auto v sobotu počas futbalového zápasu prešlo cez ihrisko v meste Wichita v americkom štáte Kansas, si vyžiadal dve obete na životoch.
Zomreli dvaja ľudia vrátane šesťročného chlapca. Vodič je vo väzbe, informovala podľa agentúry Reuters polícia. Ďalších 11 ľudí hospitalizovali.
Medzi obeťami je okrem chlapca aj 35-ročný muž. Desať ľudí utrpelo zranenia, ktoré podľa polície pravdepodobne nie sú život ohrozujúce.
VIDEO: Auto vošlo na futbalové ihrisko
Záchranné zložky začali prijímať hlásenia o incidente v areáli športového komplexu Stryker Sports Complex o 15:25 miestneho času (22:25 SELČ).
Vo vozidle sa nachádzali aj dve maloleté osoby, uviedol šéf polície vo Wichite Aaron Moses. Totožnosť vodiča nezverejnil.
Neuviedol ani to, či bude niekto obvinený a či sa polícia domnieva, že išlo o úmyselné konanie.