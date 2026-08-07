Ženský futbal chce na Slovensku ďalej rásť. Najvyššia súťaž ponesie názov mobilného operátora

Slovenský futbalový zväz (SFZ) a spoločnosť Orange Slovensko vstupujú do partnerstva, ktoré prináša nový impulz pre rozvoj ženského futbalu na Slovensku.
Najvyššia ženská futbalová súťaž, I. liga žien, bude počas najbližších dvoch sezón (2026/2027 a 2027/2028) niesť názov Orange liga.
SFZ a Orange chcú spoločne podporiť rastúci záujem o ženský futbal, zvyšovať jeho viditeľnosť a vytvárať lepšie podmienky pre hráčky na všetkých úrovniach. Ženský futbal vo svete v posledných rokoch zaznamenáva výrazný rast popularity.
Liga má obrovský potenciál rastu
Rekordné návštevnosti, rastúci záujem fanúšikov, médií, aj partnerov potvrdzujú, že „ženská verzia“ najpopulárnejšieho športu má obrovský potenciál rastu.
Slovensko chce tieto trendy zachytiť a aktívne prispievať k ďalšiemu rozvoju ženského futbalu.
Orange Slovensko už pôsobí ako oficiálny technologický partner slovenskej futbalovej Niké ligy, je dodávateľom systému VAR, zabezpečuje prenos dát a kvalitné streamy zo štadiónov do centrálneho štúdia.
Materská spoločnosť Orange podporuje ženský futbal v čoraz väčšej miere, či už ide o francúzsku reprezentáciu alebo aj klubové súťaže.
Pre Orange je ženský futbal ďalšou oblasťou podpory popri vzdelávaní či aktivitách spoločenskej zodpovednosti a chce pomôcť cieľu zvyšovania základne ženských členiek do roka 2030.
Vytvárať lepšie podmienky pre budúce generácie
„Vstupom Orangeu ako titulárneho partnera najvyššej futbalovej súťaže žien na Slovensku, ktorá ponesie názov Orange liga, získali naše hráčky a celý ženský futbal silného a angažovaného partnera.
Nejde o spoločnosť, ktorá si len umiestni logo na súťaž, ale o partnera, ktorý chce aktívne prispieť k jej rozvoju. Ženský futbal zaznamenáva v posledných rokoch dynamický rast na celom svete a teší sa čoraz väčšiemu záujmu fanúšikov, médií aj partnerov.
Som presvedčená, že spojenie Slovenského futbalového zväzu a Orangeu pomôže tento pozitívny trend ešte viac podporiť aj na Slovensku.
Spoločne chceme nielen zviditeľňovať elitné hráčky, ale vytvárať lepšie podmienky pre budúce generácie dievčat a žien. O to viac si toto partnerstvo vážime,“ uviedla generálna sekretárka SFZ Ivana Schneebergerová.
„Veľmi ma teší, že môžeme byť pri ďalšom kroku rozvoja ženského futbalu na Slovensku. V Orange sa na partnerstvá pozeráme dlhodobo – nechceme byť len pri momentoch, keď sa oslavujú úspechy, ale najmä tam, kde sa úspechy ešte len rodia a kde môže naša podpora priniesť skutočnú hodnotu.
Byť súčasťou aj ďalšej kapitoly
Futbal pre nás nie je mužský alebo ženský, ale jednoducho futbal. Aj preto prirodzene nadväzujeme na naše dlhoročné pôsobenie pri slovenskom futbale, kde už dnes stojíme po boku futbalovej komunity ako technologický partner.
Teší nás, že teraz môžeme byť súčasťou aj ďalšej kapitoly jeho rozvoja prostredníctvom Orange ligy.
Všetkým tímom prajeme úspešnú sezónu a budeme im držať palce na každom kroku,“ povedala Katarína Boledovičová, riaditeľka B2C úseku a zákazníckej skúsenosti Orange Slovensko.
Spolupráca SFZ a Orangeu je ďalším krokom k tomu, aby ženský futbal získal na Slovensku ešte silnejšie postavenie a aby sa stal prirodzenou súčasťou športového prostredia.
Orange liga má 10 klubov, štartuje prvými zápasmi v sobotu 15. augusta 2026 na piatich štadiónoch Slovenska a titul budú obhajovať hráčky TJ Spartak Myjava.