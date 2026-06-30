Najlepší strelec ovládol aj ideálnu jedenástku. Kto sa dostal do top zostavy druhej ligy?

Banská Bystrica sa po roku vrátila do najvyššej súťaže, Zvolen neprelomil kliatbu druholigistov v baráži.
Sezóna 2025/2026 MONACObet ligy je už minulosťou, ale Sportnet v spolupráci so SFZ opäť pripravil tradičnú anketu o najlepšiu jedenástku sezóny podľa trénerov a kapitánov. Tí hlasovali aj za najlepšieho hráča a najlepšieho trénera súťaže.
Najlepším hráčom sa suverénne stal kanonier Jakub Sylvestr zo Zvolena, ktorý získal 22 hlasov. Hlasy dostalo dokopy iba šesť hráčov.
Medzi trénermi triumfoval kouč Banskej Bystrice Juraj Jarábek, ktorý získal 16 hlasov. Celkovo dostalo hlasy osem trénerov.
Do najlepšej jedenástky sezóny sa dostali hráči siedmich mužstiev. Postupujúca Banská Bystrica má v nej troch zástupcov, Petržalka a Pohronie po dvoch hráčov. Svojho hráča majú v tíme aj Malženice, Liptovský Mikuláš, Zvolen a rezerva Slovana Bratislava.
Najlepšia jedenástka MONACObet ligy 2025/2026
Pavel Halouska (Petržalka, 16 hlasov)
Nicolas Šikula (Banská Bystrica, 8 hlasov), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica, 27 hlasov), Martin Dobrotka (Pohronie, 8 hlasov), Toheeb Adewale Alabi (Malženice, 12 hlasov)
Tobiáš Diviš (Pohronie, 18 hlasov), Jakub Považanec (Banská Bystrica, 14 hlasov), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš, 10 hlasov)
Naphthalene Frank Appiah (Petržalka, 15 hlasov), Jakub Sylvestr (Zvolen, 29 hlasov), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B, 20 hlasov)
Náhradník: Nicolas Gorosito (Malženice, 10 hlasov)*
* Keďže Gorosito odohral menej ako polovicu sezóny, v ideálnej zostave figuruje ako náhradník.
Ako hlasovali tréneri a kapitáni?
Juraj Jarábek, tréner MFK Dukla Banská Bystrica
Najlepší hráč: Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica)
Najlepší tréner: Dušan Tóth (Zvolen)
Najlepšia jedenástka: Lukáš Hroššo (Banská Bystrica) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nicolas Gorosito (Malženice), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Naphthalene Frank Appiah (Petržalka), Michal Škvarka (Žilina B), Viktor Tóth (Zvolen), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Enzo Mauro Arevalo Acosta (Banská Bystrica)
Ľubomír Willwéber, kapitán MFK Dukla Banská Bystrica
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Nicolas Gorosito (Malženice), Tomáš Jaššo (Petržalka), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B) – Jakub Sylvestr (Zvolen)
Dušan Tóth, tréner MFK Zvolen
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Marián Šarmír (Inter Bratislava)
Najlepšia jedenástka: Adam Krejčí (Zvolen) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Erik Gaško (Zvolen), Nicolas Gorosito (Malženice), Bernard Petrák (Zvolen) – Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Viktor Tóth (Zvolen), Viktor Sliacky (Petržalka) – Enzo Mauro Arevalo Acosta (Banská Bystrica), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Ján Nosko, kapitán MFK Zvolen
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Adam Krejčí (Zvolen) – Bernard Petrák (Zvolen), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Lukáš Dvorský (Zvolen) – Adam Hanes (Banská Bystrica), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Miroslav Gono (Zvolen), Denis Duga (Zlaté Moravce), Matej Starší (Zvolen) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Filip Balaj (Zlaté Moravce)
Marek Petruš, tréner MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Adrián Slančík (Liptovský Mikuláš) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Jakub Krajčovič (Malženice), Bernard Petrák (Zvolen) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka) – Matej Franko (Liptovský Mikuláš), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Richard Bartoš, kapitán MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Patrik Malý (Malženice)
Najlepšia jedenástka: Adrián Slančík (Liptovský Mikuláš) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Bernard Petrák (Zvolen) – Tomáš Gerát (Liptovský Mikuláš), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Matej Franko (Liptovský Mikuláš), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Rastislav Urgela, tréner FC Petržalka
Najlepší hráč: Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nicolas Gorosito (Malženice), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Jakub Sylvestr (Zvolen), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)
Viktor Sliacky, kapitán FC Petržalka
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Rastislav Urgela (Petržalka)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Tomáš Jaššo (Petržalka), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Jan Kadlec (Zlaté Moravce) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka) – Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Jakub Sylvestr (Zvolen), Viktor Sliacky (Petržalka)
Patrik Malý, tréner OFK Dynamo Malženice
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Andrej Mikoláš (Malženice) – Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nicolas Gorosito (Malženice), Martin Dobrotka (Pohronie) – Toheeb Adewale Alabi (Malženice), Viktor Tóth (Zvolen), Jozef Špyrka (Pohronie), Samuel Alabi Borquaye (Petržalka) – Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Jakub Sylvestr (Zvolen), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš)
Nicolas Gorosito, kapitán OFK Dynamo Malženice
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Patrik Malý (Malženice)
Najlepšia jedenástka: Andrej Mikoláš (Malženice) – Stephen Adayilo Daniel (Zvolen), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nikolaos Deligiannis (Petržalka), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Mário Henyig (Malženice), Juraj Piroska (Inter Bratislava), Oscar Castellano (Šamorín) – Naphthalene Frank Appiah (Petržalka), Jakub Sylvestr (Zvolen), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Erik Grendel, tréner FK Pohronie
Najlepší hráč: Jozef Špyrka (Pohronie)
Najlepší tréner: Patrik Malý (Malženice)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Sanna Jobe (Pohronie) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Lukáš Gašparovič (Petržalka), Samuel Greško (Pohronie), Enzo Mauro Arevalo Acosta (Banská Bystrica) – Jozef Špyrka (Pohronie), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Martin Dobrotka, kapitán FK Pohronie
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Erik Grendel (Pohronie)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nicolas Gorosito (Malženice), Bernard Petrák (Zvolen) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Lukáš Gašparovič (Petržalka), Samuel Gladiš (Liptovský Mikuláš) – Jozef Špyrka (Pohronie), Jakub Sylvestr (Zvolen), Enzo Mauro Arevalo Acosta (Banská Bystrica)
Jiří Vágner, tréner FC ViOn Zlaté Moravce
Nehlasoval.
Denis Duga, kapitán FC ViOn Zlaté Moravce
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Erik Grendel (Pohronie)
Najlepšia jedenástka: Martin Trnovský (Slovan Bratislava B) – Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Michal Piter-Bučko (Liptovský Mikuláš), Martin Dobrotka (Pohronie) – Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Dávid Richtárech (Banská Bystrica), Martin Bukata (Zlaté Moravce), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tobiáš Diviš (Pohronie) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Filip Balaj (Zlaté Moravce)
Marián Šarmír tréner FK Inter Bratislava
Najlepší hráč: Nicolas Gorosito (Malženice)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Nikolaos Deligiannis (Petržalka), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nicolas Gorosito (Malženice), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Filip Trello (Malženice), Ivan Betík (Inter Bratislava) – Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka), Modou Lamin Marong (Šamorín)
Juraj Piroska, kapitán FK Inter Bratislava
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Michal Šulla (Inter Bratislava) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nicolas Gorosito (Malženice), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka) – Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Jakub Sylvestr (Zvolen), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Vladimír Gála, tréner ŠK Slovan Bratislava B
Najlepší hráč: Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Daniel Jakolič (Slovan Bratislava B) – Viktor Tóth (Zvolen), Maximilián Mateáš (Slovan Bratislava B) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B) – Jakub Sylvestr (Zvolen)
Samuel Habodász, kapitán ŠK Slovan Bratislava B
Najlepší hráč: Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Lukáš Hroššo (Banská Bystrica) – Stephen Adayilo Daniel (Zvolen), Nicolas Gorosito (Malženice), Tomáš Marušin (Slovan Bratislava B), Daniel Jakolič (Slovan Bratislava B) – Martin Bukata (Zlaté Moravce), Maximilán Mateáš (Slovan Bratislava B) – Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš) – Štefan Gerec (Banská Bystrica), Jakub Sylvestr (Zvolen), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Michal Kuruc, tréner FC ŠTK 1914 Šamorín
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Péter Varga (Šamorín), Jan Kadlec (Zlaté Moravce) – Jakub Považanec (Banská Bystrica) – Enzo Mauro Arevalo Acosta (Banská Bystrica), Oscar Castellano (Šamorín), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B) – Modou Lamin Marong (Šamorín), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Oscar Castellano, kapitán FC ŠTK 1914 Šamorín
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Marek Petruš (Liptovský Mikuláš)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Kristián Mihálek (Inter Bratislava), Matěj Slouk (Petržalka), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Oscar Castellano (Šamorín), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Matej Franko (Liptovský Mikuláš), Viktor Sliacky (Petržalka)
Richard Slezák, tréner OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Adam Pavelka (Lehota pod Vtáčnikom), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Marián Šmatlák (Lehota pod Vtáčnikom), Štefan Gerec (Banská Bystrica) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Jakub Sylvestr (Zvolen), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)
Mbekezeli Manzini Sibanda, kapitán OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Richard Slezák (Lehota pod Vtáčnikom)
Najlepšia jedenástka: Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Adam Pavelka (Lehota pod Vtáčnikom), Atiki Timi Egbe (Lehota pod Vtáčnikom), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Samuel Hodúr (Lehota pod Vtáčnikom), Marián Šmatlák (Lehota pod Vtáčnikom) – Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Herve Hiba (Slávia TU Košice), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)
Martin Kuciak, tréner MŠK Považská Bystrica
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Ivan Rehák (Pohronie) – Róbert Tománek (Slovan Bratislava B), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Viktor Tóth (Zvolen), Lukáš Gašparovič (Petržalka), Jakub Tancik (Považská Bystrica) – Michal Škvarka (Žilina B), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Anton Sloboda, kapitán MŠK Považská Bystrica
Najlepší hráč: Denis Potoma (Považská Bystrica)
Najlepší tréner: Erik Grendel (Pohronie)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Marek Václav (Považská Bystrica), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica) – Viktor Sliacky (Petržalka), Martin Bukata (Zlaté Moravce), Jozef Špyrka (Pohronie), Denis Potoma (Považská Bystrica), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Filip Balaj (Zlaté Moravce)
Vladimír Veselý, tréner MŠK Žilina B
Najlepší hráč: Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Najlepší tréner: Dušan Tóth (Zvolen)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Martin Dobrotka (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Miha Kompan Breznik (Malženice), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš) – Naphthalene Frank Appiah (Petržalka), Jakub Sylvestr (Zvolen), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Michal Škvarka, kapitán MŠK Žilina B
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Adam Krejčí (Zvolen) – Viktor Úradník (Zvolen), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Timotej Hranica (Žilina) – Jakub Považanec (Banská Bystrica) Michal Škvarka (Žilina), Jozef Špyrka (Pohronie) – František Kóša (Žilina), Jakub Sylvestr (Zvolen), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B)
Matej Timkovič, tréner Slávia TU Košice
Najlepší hráč: Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica)
Najlepší tréner: Erik Grendel (Pohronie)
Najlepšia jedenástka: Adam Krejčí (Zvolen) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Matúš Capko (Stará Ľubovňa), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Jaroslav Holp (Liptovský Mikuláš) – Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), František Vancák (Slávia TU Košice) – Viktor Sliacky (Petržalka), Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka) – Jakub Sylvestr (Zvolen)
Mojmír Trebuňák, kapitán Slávia TU Košice
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Erik Grendel (Pohronie)
Najlepšia jedenástka: Adam Krejčí (Zvolen) – Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Roland Buhaj (Pohronie), Nicolas Gorosito (Malženice) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Rastislav Korba (Slávia TU Košice), Jakub Sylvestr (Zvolen), Matej Franko (Liptovský Mikuláš)
Patrik Mynář, tréner MŠK Púchov
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Michal Piter-Bučko (Liptovský Mikuláš), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica) – Viktor Tóth (Zvolen), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Lukáš Gašparovič (Petržalka) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)
Patrik Mráz, kapitán MŠK Púchov
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Michal Piter-Bučko (Liptovský Mikuláš), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica) – Viktor Tóth (Zvolen), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Lukáš Gašparovič (Petržalka) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)
Piotr Kapusta, tréner FC Redfox Stará Ľubovňa
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Erik Grendel (Pohronie)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Toheeb Adewale Alabi (Malženice) – Fabian Mikolaj Krawczyk (Stará Ľubovňa), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Viktor Sliacky (Petržalka) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Jakub Kousal (Stará Ľubovňa)
Jakub Kousal, kapitán FC Redfox Stará Ľubovňa
Najlepší hráč: Jakub Sylvestr (Zvolen)
Najlepší tréner: Juraj Jarábek (Banská Bystrica)
Najlepšia jedenástka: Pavel Halouska (Petržalka) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Michal Piter-Bučko (Liptovský Mikuláš), Tomáš Jaššo (Petržalka), Matúš Capko (Stará Ľubovňa) – Oscar Castellano (Šamorín), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Jozef Špyrka (Pohronie) – Alexej Maroš (Slovan Bratislava B), Jakub Sylvestr (Zvolen), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)