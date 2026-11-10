    Najviac hlasov dostal krajný hráč lídra. Ako vyzerá najlepšia jedenástka III. ligy Stred?

    Viktor Úradník (druhý zľava) dostal najviac hlasov v ankete.
    Viktor Úradník (druhý zľava) dostal najviac hlasov v ankete. (Autor: Facebook / FK Podkonice)
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    Titanilla Bőd|10. nov 2026 o 14:45
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    Do top zostavy sa dostali zástupcovia piatich klubov.

    Jesenným lídrom III. ligy Stred je ružomberská rezerva, ktorá vedie o bod pred Námestovom.

    Sportnet po skončení jesennej časti tradične oslovil trénerov všetkých 14 mužstiev, aby zostavili najlepšiu jedenástku súťaže. Dostali sa do nej zástupcovia prvých piatich mužstiev tabuľky.

    Najväčšie zastúpenie majú Námestovo a Martin, z ktorých sa do najlepšej jedenástky dostali po traja hráči. Po dvoch futbalistov majú v zostave Ružomberok a Čadca, jedného zástupcu má Fiľakovo.

    Najväčší počet hlasov dostal univerzálny krajný hráč ružomberskej rezervy Viktor Úradník, ktorého nominovalo jedenásť trénerov zo štrnástich.

    Po spočítaní všetkých hlasov sa vykryštalizovalo desať mien. Na jedenástom mieste bola zhoda medzi Róbertom Lysíkom a Lukášom Migaľom, z nich sme podľa väčšej minutáže uprednostnili ofenzívneho hráča Martina.

    Najlepšia jedenástka jesene III. ligy Stred 2026/2027

    Marek Teplan (Čadca, 4 hlasy)

    Viktor Úradník (Ružomberok B, 11 hlasov), Andrej Štrba (Čadca, 5 hlasov), Patrik Leitner (Ružomberok B, 6 hlasov), Tibor Ďungel (Martin, 5 hlasov)

    Matúš Otruba (Námestovo, 6 hlasov), Filip Kolorédy (Námestovo, 8 hlasov), Marek Zuziak (Martin, 5 hlasov)

    Róbert Lysík (Martin, 4 hlasy), Marek Bobček (Námestovo, 7 hlasov), Kevin Oláh (Fiľakovo, 8 hlasov)

    Náhradník: Lukáš Migaľa (Banská Bystrica, 4 hlasy)

    Ako hlasovali jednotliví tréneri?

    Ján Haspra, MFK Ružomberok B

    Attila Horváth (Ružomberok B) – Andrej Štrba (Čadca), Patrik Leitner (Ružomberok B), Peter Doroš (Ružomberok B) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Vojtěch Novák (Ružomberok B), Tobias Ján Mirko (Ružomberok B), Filip Kolorédy (Námestovo), Erik Murín (Ružomberok B) – Marek Bobček (Námestovo), Ľubomír Gorelčík (Čadca)

    Ivan Kopta, manažér MŠK Námestovo

    Erik Krivulčík (Námestovo) – Tibor Ďungel (Martin), Martin Habiňák (Námestovo), Juraj Košút (Námestovo), Peter Doroš (Ružomberok B) – Kevin Oláh (Fiľakovo), Matúš Otruba (Námestovo), Filip Kolorédy (Námestovo), Kristian Babinský (Námestovo) – Lukáš Kubica (Námestovo), Marek Bobček (Námestovo)

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    Benjamín Vomáčka, FK Čadca

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Patrik Leitner (Ružomberok B), Andrej Štrba (Čadca), Tadija Crnojevič (Dolný Kubín) – Peter Spodniak (Fiľakovo), Sebastian Latoň (Čadca), Matúš Otruba (Námestovo), Patrik Lacko (Čadca) – Tomáš Pantok (Čadca), Róbert Lysík (Martin)

    Jozef Schmied, MŠK Fomat Martin

    Marek Teplan (Čadca) – Andrej Štrba (Čadca), Dominik Fótyik (Martin), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Tibor Ďungel (Martin) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Kevin Oláh (Fiľakovo), Daniel Prekop (Ružomberok B), Marek Zuziak (Martin) – Róbert Lysík (Martin), Tobias Ján Mirko (Ružomberok B)

    Eugen Bari, FTC Fiľakovo

    Marek Teplan (Čadca) – Patrik Leitner (Ružomberok B), Marko Fabian (Fiľakovo), Ľubomír Jaššo (Námestovo) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Štefan Gerec (Ružomberok B), Filip Kolorédy (Námestovo), Tomáš Pantok (Čadca) – Marek Zuziak (Martin), Marek Bobček (Námestovo), Kevin Oláh (Fiľakovo)

    Peter Venglarčík, FK Podkonice

    Patrik Gábriš (Rimavská Sobota) – Tibor Ďungel (Martin), Matúš Turňa (Podkonice), Dominik Fótyik (Martin), Juraj Košút (Námestovo) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica B), Kristian Babinský (Námestovo) – Marek Bobček (Námestovo), Adam Kostúr (Podkonice), Kevin Oláh (Fiľakovo)

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    Jozef Pisár, MŠK Rimavská Sobota

    Patrik Gábriš (Rimavská Sobota) – Patrik Solivajs (Rimavská Sobota), Patrik Leitner (Ružomberok B), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica B) – Ján Ferleťák (Rimavská Sobota), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Filip Kolorédy (Námestovo), Viktor Úradník (Ružomberok B) – Csaba Juhász (Rimavská Sobota), Marek Bobček (Námestovo), David Okoromi (Rimavská Sobota)

    Michal Karásek, TJ Baník Kalinovo

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Viktor Koták (Kalinovo), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica B), Daniel Drugda (Lučenec) – Matúš Otruba (Námestovo), Filip Kolorédy (Námestovo), Csaba Juhász (Rimavská Sobota) – Shobowale Ademola Alabi (Podkonice), Patrik Kulich (Lučenec), Djima Abdoulmanane Abonsso (Kalinovo)

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    Vladimír Škuta, TJ Tatran Oravské Veselé

    Marek Teplan (Čadca) – Tibor Ďungel (Martin), Dominik Fótyik (Martin), Andrej Štrba (Čadca), Viktor Úradník (Ružomberok B) – Ivan Kotora (Oravské Veselé), Filip Kolorédy (Námestovo), Ľuboš Šeroň (Čadca), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Shobowale Ademola Alabi (Podkonice), Marek Bobček (Námestovo)

    Andrej Kamendy, MŠK Novohrad Lučenec

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Peter Doroš (Ružomberok B), Samuel Sojka (Lučenec), Juraj Košút (Námestovo) – Sebastian Latoň (Čadca), Filip Kolorédy (Námestovo), Marek Zuziak (Martin), Erik Murín (Ružomberok B) – Róbert Lysík (Martin), Patrik Kulich (Lučenec)

    Tomáš Dzúrik, MFK Dukla Banská Bystrica B

    Matúš Pernický (Medzibrod) – Viktor Úradník (Ružomberok B), Juraj Mráz (Martin), Andrej Štrba (Čadca), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica B) – Marek Zuziak (Martin), Matúš Otruba (Námestovo), Branislav Ľupták (Banská Bystrica B), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Adam Kostúr (Podkonice), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)

    Ľuboš Berešík, MŠK Kysucké Nové Mesto

    Marek Teplan (Čadca) – Tibor Ďungel (Martin), Ján Beliančín (Kysucké Nové Mesto), Patrik Leitner (Ružomberok B), Ján Kubala (Čadca) – Matúš Otruba (Námestovo), Filip Kolorédy (Námestovo) – Tomáš Pantok (Čadca) – Vojtěch Novák (Ružomberok B), Róbert Lysík (Martin), Marek Zuziak (Martin)

    Ivan Bartoš, TJ Sokol Medzibrod

    Matúš Pernický (Medzibrod) – Matúš Otruba (Námestovo), Martin Habiňák (Námestovo), Martin Rajčok (Medzibrod), Patrik Leitner (Ružomberok B) – Daniel Hundák (Čadca), Kevin Oláh (Fiľakovo), Viktor Úradník (Ružomberok B) – Marek Bobček (Námestovo), Štefan Gerec (Ružomberok B), Matúš Matej (Ružomberok B)

    Volodymyr Vasylyev, MFK Dolný Kubín

    Daniel Kubica (Námestovo) – Richard Benko (Podkonice), Samuel Bočkay (Dolný Kubín), Matúš Požár (Dolný Kubín), Tomáš Latiak (Dolný Kubín) – Matej Vargic (Rimavská Sobota), Štefan Gerec (Ružomberok B), Oleg Gongalshi (Dolný Kubín) – Dávid Dorník (Dolný Kubín), David Okoromi (Rimavská Sobota), Kevin Oláh (Fiľakovo)

    Tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    13
    10
    2
    1
    47:18
    32
    V
    P
    V
    V
    V
    2
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    13
    10
    1
    2
    33:14
    31
    V
    P
    V
    V
    V
    3
    FK ČadcaFK ČadcaFK Čadca
    13
    9
    1
    3
    39:16
    28
    V
    V
    V
    V
    V
    4
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    13
    8
    0
    5
    32:25
    24
    P
    V
    V
    P
    V
    5
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    13
    6
    3
    4
    21:17
    21
    P
    P
    P
    V
    V
    6
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    13
    5
    4
    4
    28:24
    19
    V
    P
    R
    R
    P
    7
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    13
    6
    0
    7
    20:23
    18
    V
    V
    P
    P
    P
    8
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    13
    5
    2
    6
    15:25
    17
    R
    V
    P
    V
    V
    9
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    13
    5
    2
    6
    16:23
    17
    P
    V
    V
    R
    P
    10
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    13
    5
    1
    7
    22:22
    16
    V
    V
    P
    P
    P
    11
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    13
    3
    3
    7
    11:22
    12
    P
    R
    V
    P
    P
    12
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    13
    2
    3
    8
    17:33
    9
    R
    P
    P
    R
    V
    13
    TJ Sokol MedzibrodTJ Sokol MedzibrodTJ Sokol Medzibrod
    13
    2
    2
    9
    12:36
    8
    P
    P
    P
    P
    P
    14
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    13
    1
    4
    8
    11:26
    7
    P
    R
    R
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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      Domov»Futbalnet»Najviac hlasov dostal krajný hráč lídra. Ako vyzerá najlepšia jedenástka III. ligy Stred?