FC Nitra suverénne ovládol III. ligu Západ. V prvej polovici súťaže stratil iba dva body a tabuľku vedie s náskokom 14 bodov.
Dominancia Nitry sa prejavila aj v tradičnej ankete o najlepšiu jedenástku. Sportnet oslovil zástupcov všetkých 16 klubov, aby určili ideálnu zostavu ligy.
Najlepší strelec súťaže, 24-gólový Matúš Paukner, figuroval v každej nominácii.
Ideálnu jedenástku ovládla Nitra, ktorá v nej má až sedem zástupcov. V zostave sú aj dvaja hráči Púchova a po jednom z Dunajskej Lužnej a Prievidze.
Jeden tréner dokonca zostavil ideálnu jedenástku výlučne z hráčov lídra.
Najlepšia jedenástka jesene III. ligy Západ 2026/2027
Tomáš Digaňa (Púchov, 7 hlasov)
Andrej Kadlec (Nitra, 7 hlasov), Lukáš Štetina (Nitra, 6 hlasov), Adam Kopas (Nitra, 9 hlasov), Patrik Šurnovský (Nitra, 5 hlasov)
Adam Šútor (Nitra, 8 hlasov), Adrián Kopičár (Púchov, 4 hlasy), Patrik Bartoš (Dunajská Lužná, 6 hlasov)
Abdullahi Aliyu Adam (Nitra, 4 hlasy), Matúš Paukner (Nitra, 16 hlasov), Dmytro Laktionov (Prievidza, 11 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Andrej Štefanka, FC Nitra
Pavol Bajza (Nitra) – Andrej Kadlec (Nitra), Lukáš Štetina (Nitra), Marián Štrbák (Prievidza), Patrik Šurnovský (Nitra) – Adam Šútor (Nitra), Tomáš Lénárth (Gabčíkovo), Matúš Paukner (Nitra) – Patrik Bartoš (Dunajská Lužná), Filip Slovák (Trenčín B), Dmytro Laktionov (Prievidza)
Patrik Mynář, MŠK Púchov
Tomáš Digaňa (Púchov) – Andrej Kadlec (Nitra), Matej Obšivan (Púchov), Michal Kmiť (Dunajská Lužná), Ľuboslav Levai (Púchov) – Dominik Šnajder (Púchov), Adam Šútor (Nitra), Patrik Mráz (Púchov), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Matúš Paukner (Nitra), Máté Roland Fehér (Dunajská Streda B)
Marian Tóth, OFK Dunajská Lužná
Krištof Botló (Dunajská Lužná) – Jakub Majer (Dunajská Streda B), Filip Novák (Dunajská Lužná), Róbert Rippel (Myjava) – Adam Šútor (Nitra), Mário Boris (Púchov), Adam Gáborík (Beluša), Marián Tandara (Púchov) – Dmytro Laktionov (Prievidza), Patrik Bartoš (Dunajská Lužná), Matúš Paukner (Nitra)
Michal Hrenák, kapitán FK Beluša
Zsombor Ollári (Gabčíkovo) – Martin Mlynár (Beluša), Lukáš Štetina (Nitra), Adam Kopas (Nitra), Martin Filkorn (Prievidza) – Lukáš Jánošík (Beluša), Samuel Flamik (Myjava), Frederik Domasta (Veľké Ludince), Adam Šútor (Nitra) – Patrik Bartoš (Dunajská Lužná) – Matúš Paukner (Nitra)
Dávid Macsicza, FK DAC 1904 Dunajská Streda B
Tomáš Digaňa (Púchov) – Andrej Kadlec (Nitra), Adam Kopas (Nitra), Filip Novák (Dunajská Lužná) – György Sárközy (Dunajská Streda B), Adrián Kopičár (Púchov), Nino Žiga (Dunajská Streda B), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Matúš Paukner (Nitra), Patrik Bartoš (Dunajská Lužná), Máté Roland Fehér (Dunajská Streda B)
Adam Rechtorík, Spartak Myjava
Tomáš Digaňa (Púchov) – Gabriel Halabrín (Myjava), Jerguš Halabrín (Myjava), Adam Kopas (Nitra), Róbert Rippel (Myjava) – Samuel Flamik (Myjava), Matúš Paukner (Nitra), Patrik Bartoš (Dunajská Lužná) – Karol Mondek (Nitra), Lukáš Slávik (Myjava), Adam Gáborík (Beluša)
Marián Süttő, FKM Nové Zámky
Krištof Botló (Dunajská Lužná) – Filip Baranovič (Nové Zámky), Lukáš Štetina (Nitra), Marko Michalík (Nové Zámky) – Dmytro Laktionov (Prievidza), Adam Šútor (Nitra), Peter Orávik (Veľké Ludince), Abdullahi Aliyu Adam (Nitra) – Adam Gáborík (Beluša), Matúš Paukner (Nitra), Michal Hrenák (Beluša)
Michal Hipp, ŠK 1923 Gabčíkovo
Pavol Bajza (Nitra) – Andrej Kadlec (Nitra), Lukáš Štetina (Nitra), Adam Kopas (Nitra), Patrik Šurnovský (Nitra) – Karol Mondek (Nitra), Denis Pánsky (Nitra), Abdullahi Aliyu Adam (Nitra) – Adam Šútor (Nitra) – Filip Balaj (Nitra), Matúš Paukner (Nitra)
Ivan Vrabec, MŠK Senec
Pavol Bajza (Nitra) – Andrej Kadlec (Nitra), Lukáš Štetina (Nitra), Adam Kopas (Nitra), Andrej Čumakov (Dunajská Lužná) – Marcel Nemeškürti (Senec), Marko Jína (Dunajská Lužná) – Karol Mondek (Nitra), Matúš Paukner (Nitra), Jaroslav Šalkovič (Senec) – Filip Balaj (Nitra)
Peter Ďuriš, OK Častkovce
Marek Jurák (Trenčín B) – Andrej Kadlec (Nitra), Adam Kopas (Nitra), Ales Jair Gonzalez Quiňonez (Častkovce), Martin Filkorn (Prievidza) – Adrián Kopičár (Púchov), Richard Žákech (Častkovce), Matúš Paukner (Nitra) – Lukáš Slávik (Myjava), Michal Hrenák (Beluša), Dmytro Laktionov (Prievidza)
Peter Kleščík, AS Trenčín B
Tomáš Digaňa (Púchov) – Ľubomír Talda (Púchov), Timotej Gavenda (Trenčín B), Adam Kopas (Nitra), Joseph Fernando Pacheco Ávila (Dunajská Streda B) – Adrián Kopičár (Púchov), Marko Behan (Trenčín B), Filip Slovák (Trenčín B) – Matúš Paukner (Nitra), Abdullahi Aliyu Adam (Nitra), Dmytro Laktionov (Prievidza)
Kevin Absolon, KFC Komárno B
Phillip Živanovič (Dunajská Streda B) – Gabriel Halabrín (Myjava), Máté Vass (Komárno B), Adam Kopas (Nitra), Patrik Šurnovský (Nitra) – Lukáš Greššák (Nitra), Tibor Tóth (Veľké Ludince) – Patrik Majkút (Častkovce), Alex Lacza (Komárno B), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Matúš Paukner (Nitra)
Kristián Maťko, TJ Družstevník Veľké Ludince
Pavol Bajza (Nitra) – Nathaniel Joseph Noël (Veľké Ludince), Denis Pánsky (Nitra), Matej Moško (Púchov), Marko Michalík (Nové Zámky) – Adam Šútor (Nitra), Fedor Kasana (Trenčín B), Frederik Domasta (Veľké Ludince) – Dmytro Laktionov (Prievidza), Matúš Paukner (Nitra), Marián Tandara (Púchov)
Filip Hlohovský, FC Baník Prievidza
Tomáš Digaňa (Púchov) – Andrej Kadlec (Nitra), Adam Kopas (Nitra), Matej Moško (Púchov), Filip Novák (Dunajská Lužná) – Dmytro Laktionov (Prievidza), Adrián Kopičár (Púchov), Roman Gašpar (Beluša), Patrik Bartoš (Dunajská Lužná) – Michal Hrenák (Beluša), Matúš Paukner (Nitra)
Richard Stražan, FK Rača Bratislava
Tomáš Digaňa (Púchov) – Patrik Šurnovský (Nitra), Matej Obšivan (Púchov), Lukáš Štetina (Nitra), Marián Tandara (Púchov) – György Sárközy (Dunajská Streda B), Fedor Kasana (Trenčín B), Lukáš Greššák (Nitra), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Abdullahi Aliyu Adam (Nitra), Matúš Paukner (Nitra)
František Gál, prezident FK Slovan Duslo Šaľa
Tomáš Digaňa (Púchov) – Patrik Šurnovský (Nitra), Matej Obšivan (Púchov), Bravie Ayanda Sibanda (Nové Zámky), Denis Pánsky (Nitra) – Marko Michalík (Nové Zámky), Matúš Paukner (Nitra), Patrik Mráz (Púchov) – Adam Šútor (Nitra), Filip Balaj (Nitra), Adam Mihálik (Nové Zámky)