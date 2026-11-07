Bývalý ligový hráč figuruje vo všetkých zostavách. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Východ?

Jesenným lídrom III. ligy Východ je Lokomotíva Košice, ktorá sa netají postupovými ambíciami. Práve jej hráči ovládli tradičnú anketu o najlepšiu jedenástku jesennej časti.
Sportnet oslovil trénerov všetkých 14 klubov, aby určili svoju top zostavu. Po spočítaní hlasov sa vykryštalizovalo desať mien. Na jedenástom mieste boli dvaja futbalisti zhodne so štyrmi hlasmi, z nich sme uprednostnili hráča s väčšou minutážou.
Do najlepšej jedenástky sa dostali piati hráči Lokomotívy Košice a dvaja zo Starej Ľubovne. Po jednom zástupcovi majú v top zostave aj Spišská Nová Ves, Medzev, Stropkov a Raslavice.
Najviac hlasov získal ofenzívny stredopoliar Starej Ľubovne Kamil Karaš. Hráč s vyše sto ligovými štartmi nechýbal ani na jednom hlasovacom lístku.
Najlepšia jedenástka jesene III. ligy Východ 2026/2027
Martin Leško (Lokomotíva Košice, 8 hlasov)
Milan Šimčák (Lokomotíva Košice, 8 hlasov), Ervín Matta (Lokomotíva Košice, 9 hlasov), Abuchi Onuoha (Stará Ľubovňa, 5 hlasov), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves, 9 hlasov)
Peter Kolesár (Lokomotíva Košice, 4 hlasy), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa, 14 hlasov), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice, 7 hlasov)
Ievgenii Kovalenko (Medzev, 9 hlasov), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov, 6 hlasov), Nikolas Lukáč (Raslavice, 12 hlasov)
Náhradník: Asher Blessing Ozuzu (Lokomotíva Košice, 4 hlasy)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Miroslav Guza, FC Lokomotíva Košice
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Ariel Carrard (Medzev), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Abuchi Onuoha (Stará Ľubovňa), Milan Šimčák (Lokomotíva Košice) – Peter Kolesár (Lokomotíva Košice), Adrián Leško (Stropkov), Taras Zaviiskyi (Slávia TU Košice) – Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Asher Blessing Ozuzu (Lokomotíva Košice), Nikolas Lukáč (Raslavice)
Daniel Vanta, OFK – SIM Raslavice
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Abuchi Onuoha (Stará Ľubovňa), Norbert Grejták (Raslavice), Milan Šimčák (Lokomotíva Košice) – Sebastián Novotňák (Raslavice), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Damián Urban (Slávia TU Košice), Nikolas Lukáč (Raslavice) – Ievgenii Kovalenko (Medzev), Asher Blessing Ozuzu (Lokomotíva Košice), Frederik Katrinič (Raslavice)
Jozef Fabian, MFK Spartak Medzev
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Milan Šimčák (Lokomotíva Košice), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Ariel Carrard (Medzev) – Peter Terpaj (Medzev), Damián Urban (Slávia TU Košice), Adam Oros (Medzev), Nikolas Lukáč (Raslavice) – Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Ievgenii Kovalenko (Medzev)
VIDEO: Krásny gól Kamila Karaša v zápase s Kežmarkom
Piotr Kapusta, Stará Ľubovňa Redfox FC
Pascal Polaček (Stará Ľubovňa) – Szymon Witek (Stará Ľubovňa), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Abuchi Onuoha (Stará Ľubovňa) – Christian Isioma Kelubia (Lokomotíva Košice), Milan Polča (Lokomotíva Košice), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Dominik Orság (Poprad)
Ján Šafranko, MŠK Tesla Stropkov
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Abuchi Onuoha (Stará Ľubovňa), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Milan Šimčák (Lokomotíva Košice) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Adam Oros (Medzev), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Gino Ronald van Kessel (Stropkov) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Vladimír Palša, Partizán Bardejov BŠK
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Ariel Carrard (Medzev), Mário Jacko (Lipany), František Pavúk (Medzev), Hugo Šott (Bardejov) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Mikuláš Demjanovič (Lokomotíva Košice) – Frederik Katrinič (Raslavice), Gino Ronald van Kessel (Stropkov)
Branislav Mindas, FK Spišská Nová Ves
Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Milan Šimčák (Lokomotíva Košice), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Abuchi Onuoha (Stará Ľubovňa), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Gino Ronald van Kessel (Stropkov), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Nikolas Lukáč (Raslavice) – Ievgenii Kovalenko (Medzev), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Matej Timkovič, Slávia TU Košice
Pascal Polaček (Stará Ľubovňa) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Saikou Barrow (Vranov nad Topľou), Denys Zolotovetskyi (Slávia TU Košice) – Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Peter Kolesár (Lokomotíva Košice), Damián Urban (Slávia TU Košice) – Ievgenii Kovalenko (Medzev), Asher Blessing Ozuzu (Lokomotíva Košice), Nikolas Lukáč (Raslavice)
Štefan Jacko, ŠK Odeva Lipany
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Peter Kolesár (Lokomotíva Košice), Adrián Leško (Stropkov), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Marcel Vysočan (Lipany)
René Kočan, MFK Snina
Filip Mišina (Snina) – Milan Šimčák (Lokomotíva Košice), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Mikuláš Demjanovič (Lokomotíva Košice) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Frederik Katrinič (Raslavice), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa)
Anton Kočiš, FK Poprad
Dávid Straka (Poprad) – Hugo Šott (Bardejov), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Patrik Kendra (Poprad), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Martin Bukovinský (Poprad), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Peter Kolesár (Lokomotíva Košice) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Erik Rabatin (Lipany)
Tomáš Komár, MFK Vranov nad Topľou
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Dimos Papakonstantinou (Vranov nad Topľou), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Saikou Barrow (Vranov nad Topľou), Milan Šimčák (Lokomotíva Košice) – Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Adrián Leško (Stropkov), Ievgenii Kovalenko (Medzev) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves)
Peter Bašista, MFK Slovan Sabinov
Martin Leško (Lokomotíva Košice) – Miroslav Keresteš (Bardejov), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Milan Šimčák (Lokomotíva Košice) – Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Dominik Orság (Poprad), Adam Matalík (Poprad)
Jozef Kováč, 1. MFK Kežmarok
Yurii Pohoryliak (Kežmarok) – Matej Kačír (Kežmarok), Norbert Grejták (Raslavice), Peter Bašista (Sabinov), Oliver Birošík (Stará Ľubovňa) – Szymon Wojciech Majeran (Stará Ľubovňa) – Asher Blessing Ozuzu (Lokomotíva Košice), Kamil Karaš (Stará Ľubovňa), Manuel Folvarčík (Stará Ľubovňa) – Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Adam Pirhala (Kežmarok)