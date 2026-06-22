Kanonier víťaza dostal maximálny počet hlasov. Aká je jedenástka sezóny III. ligy Východ?

Uplynulá sezóna III. ligy Východ priniesla tuhý boj až do konca medzi Humenným a Spišskou Novou Vsou. Nakoniec postup oslavovalo Humenné, ktoré sa po roku vracia do druhej najvyššej súťaže.
Niet divu, že aj v najlepšej jedenástke sezóny dominujú práve hráči prvých dvoch mužstiev.
Sportnet vo svojej tradičnej ankete oslovil trénerov, respektíve zástupcov všetkých klubov, aby určili ideálnu zostavu súťaže.
Dostali sa do nej hráči z piatich rôznych klubov. Štyroch zástupcov má v nej Humenné, troch hráčov dodala Spišská Nová Ves, dvaja sú z Lokomotívy Košice. Po jednom hráčovi majú zastúpenie v najlepšom tíme sezóny Lipany a Stropkov.
Na všetkých hlasovacích lístkoch figurovalo meno najlepšieho strelca súťaže. 30-ročný Ukrajinec Oleg Vyshnevskyi sa pripojil k Humennému počas zimnej prípravy a na jar nastrieľal 22 gólov, čím sa stal kráľom strelcov.
Najlepšia jedenástka sezóny 2025/2026 – III. liga Východ
Miloslav Bréda (Humenné, 10 hlasov)
Marek Zlacký (Humenné, 5 hlasov), Mário Jacko (Lipany, 7 hlasov), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves, 6 hlasov), Ervín Matta (Lokomotíva Košice, 5 hlasov), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves, 13 hlasov)
Viktor Maťaš (Humenné, 8 hlasov), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves, 6 hlasov), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice, 8 hlasov)
Oleg Vyshnevskyi (Humenné, 14 hlasov), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov, 11 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Miroslav Nemec, FK Humenné
Miloslav Bréda (Humenné) – Miroslav Petko (Humenné), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Mário Jacko (Lipany), Marek Zlacký (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), František Sitarčík (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Viktor Maťaš (Humenné) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Frederik Katrinič (Raslavice)
Marek Janečka, FK Spišská Nová Ves
Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Matheus De Oliveira (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)
Ján Šafranko, MŠK Tesla Stropkov
Miloslav Bréda (Humenné) – David Vesaquez Rodriguez (Stropkov), Davyd Orujov (Stropkov), Tomáš Ilinjo (Humenné), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Peter Vitovič (Lipany), Jakub Straka (Humenné) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Štefan Jacko, ŠK Odeva Lipany
Miroslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Peter Vitovič (Lipany), Dominik Orság (Poprad) – Erik Rabatin (Lipany), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Vladimír Lajčák, FK Poprad
Miloslav Bréda (Humenné) – Ariel Carrard (Poprad), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Lukáš Janigloš (Poprad), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Marek Zlacký (Humenné), Martin Bukovinský (Poprad), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Jakub Straka (Humenné)
Daniel Vanta, OFK – SIM Raslavice
Mário Švec (Raslavice) – Ariel Carrard (Poprad), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Miroslav Petko (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Erik Streňo (Humenné), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Frederik Katrinič (Raslavice), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)
Jozef Fabian, MFK Spartak Medzev
Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Jakub Straka (Humenné) – Dominik Orság (Poprad), Adam Oros (Medzev), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Nikolas Lukáč (Raslavice) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
René Kočan, MFK Snina
Miloslav Bréda (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Mário Jacko (Lipany), Matheus De Oliveira (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Tomáš Kroka (Snina), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Jakub Straka (Humenné) – Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Michal Mičko, 1. MFK Kežmarok
Dávid Straka (Poprad) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Patrik Kendra (Poprad), Ervín Matta (Lokomotíva Košice) – Erik Streňo (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Jakub Harčár (Poprad), Ruberth Alberto Garcia Quejada (Kežmarok) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Adam Matalík (Kežmarok), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)
Erik Pačinda, FC Lokomotíva Košice
Miloslav Bréda (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Milan Šimčák (Lokomotíva Košice) – Matheus De Oliveira (Humenné), Ievgenii Kovalenko (Medzev) – Erik Streňo (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné)
Miroslav Sovič, FC Košice B
Miloslav Bréda (Humenné) – Miroslav Petko (Humenné), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Mário Jacko (Lipany), Marek Zlacký (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), František Sitarčík (Humenné), Filip Hric (Košice B), Viktor Maťaš (Humenné) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Frederik Katrinič (Raslavice)
Erik Makó, MFK Vranov nad Topľou
Miloslav Bréda (Humenné) – Marek Zlacký (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Róbert Dický (Snina), Marek Matkobiš (Stropkov) – Viktor Maťaš (Humenné), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Peter Kolesár (Lokomotíva Košice), Nelson Eduardo Villamil Lozano (Poprad) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)
Jaroslav Galko, MFK Slovan Sabinov
Miloslav Bréda (Humenné) – Tomáš Ilinjo (Humenné), Cyril Vasiľ (Humenné), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Peter Vitovič (Lipany), František Sitarčík (Humenné), Dominik Orság (Poprad) – Viktor Maťaš (Humenné), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Tomáš Komara, MŠK Spišské Podhradie
Miloslav Bréda (Humenné) – Marek Zlacký (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Viktor Maťaš (Humenné), Peter Vitovič (Lipany), Dominik Orság (Poprad), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice)