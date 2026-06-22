    Kanonier víťaza dostal maximálny počet hlasov. Aká je jedenástka sezóny III. ligy Východ?

    Oleg Vyshnevskyi (uprostred) dal na jar 22 gólov.
    Oleg Vyshnevskyi (uprostred) dal na jar 22 gólov. (Zdroj: Facebook / FK Humenné, Autor: Daniel Pandoš)
    Titanilla Bőd|22. jún 2026 o 12:10
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    V ideálnej zostave sú zástupcovia piatich klubov.

    Uplynulá sezóna III. ligy Východ priniesla tuhý boj až do konca medzi Humenným a Spišskou Novou Vsou. Nakoniec postup oslavovalo Humenné, ktoré sa po roku vracia do druhej najvyššej súťaže.

    Niet divu, že aj v najlepšej jedenástke sezóny dominujú práve hráči prvých dvoch mužstiev.

    Sportnet vo svojej tradičnej ankete oslovil trénerov, respektíve zástupcov všetkých klubov, aby určili ideálnu zostavu súťaže.

    Dostali sa do nej hráči z piatich rôznych klubov. Štyroch zástupcov má v nej Humenné, troch hráčov dodala Spišská Nová Ves, dvaja sú z Lokomotívy Košice. Po jednom hráčovi majú zastúpenie v najlepšom tíme sezóny Lipany a Stropkov.

    Na všetkých hlasovacích lístkoch figurovalo meno najlepšieho strelca súťaže. 30-ročný Ukrajinec Oleg Vyshnevskyi sa pripojil k Humennému počas zimnej prípravy a na jar nastrieľal 22 gólov, čím sa stal kráľom strelcov.

    Najlepšia jedenástka sezóny 2025/2026 – III. liga Východ

    Miloslav Bréda (Humenné, 10 hlasov)
    Marek Zlacký (Humenné, 5 hlasov), Mário Jacko (Lipany, 7 hlasov), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves, 6 hlasov), Ervín Matta (Lokomotíva Košice, 5 hlasov), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves, 13 hlasov)
    Viktor Maťaš (Humenné, 8 hlasov), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves, 6 hlasov), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice, 8 hlasov)
    Oleg Vyshnevskyi (Humenné, 14 hlasov), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov, 11 hlasov)

    Ako hlasovali jednotliví tréneri?

    Miroslav Nemec, FK Humenné

    Miloslav Bréda (Humenné) – Miroslav Petko (Humenné), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Mário Jacko (Lipany), Marek Zlacký (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), František Sitarčík (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Viktor Maťaš (Humenné) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Frederik Katrinič (Raslavice)

    Marek Janečka, FK Spišská Nová Ves

    Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Matheus De Oliveira (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)

    Ján Šafranko, MŠK Tesla Stropkov

    Miloslav Bréda (Humenné) – David Vesaquez Rodriguez (Stropkov), Davyd Orujov (Stropkov), Tomáš Ilinjo (Humenné), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Peter Vitovič (Lipany), Jakub Straka (Humenné) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)

    Prvé dva tímy dali do top zostavy osem hráčov. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Východ?
    Súvisiaci článok
    Prvé dva tímy dali do top zostavy osem hráčov. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Východ?

    Štefan Jacko, ŠK Odeva Lipany

    Miroslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Peter Vitovič (Lipany), Dominik Orság (Poprad) – Erik Rabatin (Lipany), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)

    Vladimír Lajčák, FK Poprad

    Miloslav Bréda (Humenné) – Ariel Carrard (Poprad), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Lukáš Janigloš (Poprad), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Marek Zlacký (Humenné), Martin Bukovinský (Poprad), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Jakub Straka (Humenné)

    Daniel Vanta, OFK – SIM Raslavice

    Mário Švec (Raslavice) – Ariel Carrard (Poprad), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Miroslav Petko (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Erik Streňo (Humenné), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Frederik Katrinič (Raslavice), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)

    Nováčik súťaže obstál viac než dôstojne. Latku sme nastavili vysoko, zhodnotil tréner
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    Nováčik súťaže obstál viac než dôstojne. Latku sme nastavili vysoko, zhodnotil tréner

    Jozef Fabian, MFK Spartak Medzev

    Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Jakub Straka (Humenné) – Dominik Orság (Poprad), Adam Oros (Medzev), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Nikolas Lukáč (Raslavice) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)

    René Kočan, MFK Snina

    Miloslav Bréda (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Mário Jacko (Lipany), Matheus De Oliveira (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Tomáš Kroka (Snina), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Jakub Straka (Humenné) – Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)

    Michal Mičko, 1. MFK Kežmarok

    Dávid Straka (Poprad) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Patrik Kendra (Poprad), Ervín Matta (Lokomotíva Košice) – Erik Streňo (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Jakub Harčár (Poprad), Ruberth Alberto Garcia Quejada (Kežmarok) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Adam Matalík (Kežmarok), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)

    Erik Pačinda, FC Lokomotíva Košice

    Miloslav Bréda (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Milan Šimčák (Lokomotíva Košice) – Matheus De Oliveira (Humenné), Ievgenii Kovalenko (Medzev) – Erik Streňo (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné)

    Miroslav Sovič, FC Košice B

    Miloslav Bréda (Humenné) – Miroslav Petko (Humenné), Ervín Matta (Lokomotíva Košice), Mário Jacko (Lipany), Marek Zlacký (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), František Sitarčík (Humenné), Filip Hric (Košice B), Viktor Maťaš (Humenné) – Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Frederik Katrinič (Raslavice)

    Erik Makó, MFK Vranov nad Topľou

    Miloslav Bréda (Humenné) – Marek Zlacký (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Róbert Dický (Snina), Marek Matkobiš (Stropkov) – Viktor Maťaš (Humenné), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Peter Kolesár (Lokomotíva Košice), Nelson Eduardo Villamil Lozano (Poprad) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné)


    Jaroslav Galko, MFK Slovan Sabinov

    Miloslav Bréda (Humenné) – Tomáš Ilinjo (Humenné), Cyril Vasiľ (Humenné), Samuel Smorada (Spišská Nová Ves), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Peter Vitovič (Lipany), František Sitarčík (Humenné), Dominik Orság (Poprad) – Viktor Maťaš (Humenné), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)

    Tomáš Komara, MŠK Spišské Podhradie

    Miloslav Bréda (Humenné) – Marek Zlacký (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Viktor Maťaš (Humenné), Peter Vitovič (Lipany), Dominik Orság (Poprad), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Oleg Vyshnevskyi (Humenné), Erik Pačinda (Lokomotíva Košice)

    Konečná tabuľka III. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    26
    21
    5
    0
    88:20
    68
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
    26
    20
    5
    1
    66:18
    65
    V
    R
    V
    V
    V
    3
    MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
    26
    13
    5
    8
    48:37
    44
    V
    R
    P
    P
    R
    4
    ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
    26
    13
    4
    9
    46:43
    43
    R
    R
    V
    P
    V
    5
    FK PopradFK PopradFK Poprad
    26
    11
    4
    11
    35:34
    37
    R
    R
    V
    V
    P
    6
    OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
    26
    10
    5
    11
    46:45
    35
    R
    R
    P
    P
    R
    7
    MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
    26
    9
    6
    11
    47:50
    33
    R
    P
    P
    V
    V
    8
    MFK SninaMFK SninaMFK Snina
    26
    8
    7
    11
    33:38
    31
    V
    V
    V
    R
    P
    9
    1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
    26
    9
    4
    13
    41:46
    31
    P
    P
    P
    V
    P
    10
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    26
    7
    9
    10
    33:59
    30
    R
    R
    P
    R
    V
    11
    FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
    26
    8
    5
    13
    41:47
    29
    P
    V
    P
    P
    R
    12
    MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
    26
    5
    10
    11
    33:45
    25
    R
    P
    V
    R
    P
    13
    MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
    26
    5
    9
    12
    26:47
    24
    P
    R
    V
    P
    R
    14
    MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
    26
    2
    4
    20
    27:81
    10
    P
    R
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

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      Titanilla Bőd|dnes 12:10
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