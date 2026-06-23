    Jedno meno sa objavilo u všetkých trénerov. Ako vyzerá top zostava III. ligy Stred?

    Do najlepšej jedenástky sa dostal aj krídelník Fiľakova Kevin Oláh (zľava).
    Do najlepšej jedenástky sa dostal aj krídelník Fiľakova Kevin Oláh (zľava). (Autor: Alexander Mede)
    Titanilla Bőd|23. jún 2026 o 13:15
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    Do ideálnej jedenástky sa dostali zástupcovia siedmich klubov.

    V tretej lige Stred triumfoval nováčik z Bytče, ktorý oslavoval piaty postup po sebe.

    Sportnet vo svojej tradičnej posezónnej ankete oslovil trénerov všetkých klubov, aby určili ideálnu zostavu súťaže.

    Dostali sa do nej hráči siedmich klubov. Víťaz súťaže Bytča aj druhé Námestovo majú v top zostave po troch hráčov. Do ideálnej jedenástky sa dostal aj jeden futbalista z Lučenca, Martina, Fiľakova, Dolného Kubína a béčka Banskej Bystrice.

    Na všetkých hlasovacích lístkoch figuroval útočník Bytče Daniel Hundák, ktorý dal 17 gólov. Najlepší strelec súťaže, 20-gólový Marek Bobček z Námestova dostal druhý najvyšší počet hlasov.

    Najlepšia jedenástka sezóny 2025/ 2026 – III. liga Stred

    Tomáš Jenčo (Lučenec, 6 hlasov)

    Lukáš Mravec (Bytča, 6 hlasov), Dominik Fótyik (Martin, 5 hlasov), Ľubomír Jaššo (Námestovo, 4 hlasy), Matej Pavlík (Bytča, 5 haslov)

    Milan Mikušiak (Banská Bystrica B, 4 hlasy), Filip Kolorédy (Námestovo, 7 hlasov), Kevin Oláh (Fiľakovo, 9 hlasov)

    Erik Murín (Dolný Kubín, 6 hlasov), Daniel Hundák (Bytča, 14 hlasov), Marek Bobček (Námestovo, 10 hlasov)

    Ako hlasovali jednotliví tréneri?

    Stanislav Lojdl, MFK Bytča

    Adrián Tkáč (Bytča) – Adam Baláž (Banská Bystrica B), Samuel Jenat (Kalinovo), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Matej Pavlík (Bytča) – Tomáš Kajsin (Banská Bystrica B), Adrián Melich (Podkonice), Marek Zuziak (Martin), Cesar Gustavo Luna Olmos (Dolný Kubín) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)

    Ivan Rusnák, MŠK Námestovo

    Erik Krivulčík (Námestovo) – Marián Šmiheľ (Oravské Veselé), Ľuboš Kupčík (Podkonice), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Juraj Košút (Námestovo) – Erik Murín (Dolný Kubín), Filip Kolorédy (Námestovo), Marko Püšpöky (Fiľakovo), Milan Mikušiak (Banská Bystrica B) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)

    Štefan Rusnák, MFK Dukla Banská Bystrica B

    Branko Maruniak (Banská Bystrica B) – Adam Baláž (Banská Bystrica B), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Dominik Fótyik (Martin), Branko Pinďura (Banská Bystrica B) – Matúš Otruba (Námestovo), Kevin Oláh (Fiľakovo), Erik Murín (Dolný Kubín), Milan Mikušiak (Banská Bystrica B) – Daniel Hundák (Bytča), Emersons Praisegod Okechukwu (Banská Bystrica)

    Päť postupov za päť rokov. V okresnej súťaži začínali od nuly, teraz vyhrali tretiu ligu
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    Päť postupov za päť rokov. V okresnej súťaži začínali od nuly, teraz vyhrali tretiu ligu

    Andrej Kamendy, MŠK Novohrad Lučenec

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Adam Baláž (Banská Bystrica B), Samuel Sojka (Lučenec), Dominik Fótyik (Martin), Matej Pavlík (Bytča) – Filip Kolorédy (Námestovo), Samuel Chlepko (Martin), Adrián Siviček (Banská Bystrica B) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo), Kevin Oláh (Fiľakovo)

    Eugen Bari, FTC Fiľakovo

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Ľubomír Jaššo (Námestovo), Lukáš Mravec (Bytča), Marko Fabian (Fiľakovo) – Tibor Ďungel (Martin), Filip Kolorédy (Námestovo), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Lukáš Kubica (Námestovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo), Kevin Oláh (Fiľakovo)

    Jozef Schmied, MŠK Fomat Martin

    Erik Krivulčík (Námestovo) – Dominik Fótyik (Martin), Peter Spodniak (Fiľakovo), Lukáš Mravec (Bytča), Matúš Turňa (Podkonice) – Marek Zuziak (Martin), Philippe Schmidt (Lučenec), Matej Pavlík (Bytča), Samuel Chlepko (Martin) – Marek Bobček (Námestovo), Daniel Hundák (Bytča)

    Kanonier víťaza dostal maximálny počet hlasov. Aká je jedenástka sezóny III. ligy Východ?
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    Kanonier víťaza dostal maximálny počet hlasov. Aká je jedenástka sezóny III. ligy Východ?

    Jozef Pisár, MŠK Rimavská Sobota

    Adrián Tkáč (Bytča) – Lukáš Mravec (Bytča), Estellier Abas Cortes (Rimavská Sobota), Samuel Jenat (Kalinovo) – Ján Ferleťák (Rimavská Sobota), Filip Kolorédy (Námestovo), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Ruam Kevin Almeida Valentim (Rimavská Sobota), Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)

    Ján Haspra, Ružomberok B

    Erik Krivulčík (Námestovo) – Samuel Bočkay (Ružomberok B), Lukáš Mravec (Bytča), Róbert Petruš (Bytča), Juraj Košút (Námestovo) – Matúš Matej (Ružomberok B), Filip Kolorédy (Námestovo), Samuel Farský (Námestovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marko Jendroľ (Ružomberok B), Erik Murín (Dolný Kubín)

    Peter Venglarčík, FK Podkonice

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Ľuboš Kupčík (Podkonice), Matúš Turňa (Podkonice), Patrik Prikryl (Podkonice) – Philippe Schmidt (Lučenec), Marko Püšpöky (Fiľakovo), Milan Mikušiak (Banská Bystrica B), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica B) – Erik Murín (Dolný Kubín), Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)

    Michal Karásek, TJ Baník Kalinovo

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Silver Asheshe Edejor (Podkonice), Samuel Jenat (Kalinovo), Martin Habiňák (Námestovo), Patrik Hanes (Kalinovo) – Kevin Oláh (Fiľakovo), Dominik Dobiáš (Kalinovo), Matúš Otruba (Námestovo), Marko Püšpöky (Fiľakovo) – Marek Bobček (Námestovo), Daniel Hundák (Bytča)

    Najviac hlasov dostal najlepší strelec súťaže. Ako vyzerá ideálna zostava III. ligy Stred?
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    Najviac hlasov dostal najlepší strelec súťaže. Ako vyzerá ideálna zostava III. ligy Stred?

    Vladimír Škuta, TJ Oravské Veselé

    Adrián Tkáč (Bytča) – Tibor Ďungel (Martin), Lukáš Mravec (Bytča), Daniel Cvik (Oravské Veselé), Marián Šmiheľ (Oravské Veselé) – Milan Mikušiak (Banská Bystrica B), Filip Kolorédy (Námestovo), Lukáš Ondrek (Oravské Veselé), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)

    Marcel Turňa, MFK Dolný Kubín

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Tibor Ďungel (Martin), Matúš Turňa (Podkonice), Lukáš Mravec (Bytča), Dominik Fótyik (Martin) – Stanislav Hachek (Dolný Kubín), Filip Kolorédy (Námestovo), Ľuboš Šeroň (Bánová), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)

    Slavomír Zátek, MŠK Kysucké Nové Mesto

    Tomáš Jenčo (Lučenec) – Martin Habiňák (Námestovo), Samuel Sojka (Lučenec), Dávid Trubáčik (Martin), Matej Pavlík (Bytča) – Ľuboš Šeroň (Bánová), Dávid Jackuliak (Ružomberok B), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Daniel Hundák (Bytča), Erik Murín (Dolný Kubín)

    Daniel Labuda, TJ Jednota Bánová

    Adrián Tkáč (Bytča) – Kiano Falcao Casamalhuapa (Bánová), Dominik Fótyik (Martin), Mathias Gališ (Bánová), Róbert Petruš (Bytča) – Marek Zuziak (Martin), Reona Ishii (Bánová), Matej Pavlík (Bytča) – Erik Murín (Dolný Kubín), Daniel Hundák (Bytča), Kevin Oláh (Fiľakovo)

    Konečná tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    26
    18
    5
    3
    57:30
    59
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    26
    17
    3
    6
    66:28
    54
    V
    R
    V
    P
    P
    3
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    26
    15
    7
    4
    49:29
    52
    V
    V
    P
    V
    R
    4
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    26
    12
    7
    7
    39:33
    43
    P
    R
    V
    V
    V
    5
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    26
    13
    4
    9
    46:44
    43
    V
    P
    R
    P
    V
    6
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    26
    11
    7
    8
    51:38
    40
    P
    V
    V
    V
    V
    7
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    26
    10
    6
    10
    53:57
    36
    R
    V
    V
    P
    R
    8
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    26
    10
    6
    10
    50:44
    36
    P
    P
    P
    V
    P
    9
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    26
    10
    4
    12
    40:40
    34
    P
    P
    P
    P
    P
    10
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    26
    9
    3
    14
    30:43
    30
    R
    V
    P
    V
    V
    11
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    26
    7
    5
    14
    36:45
    26
    R
    P
    V
    P
    P
    12
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    26
    5
    6
    15
    41:65
    21
    R
    V
    P
    P
    R
    13
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    26
    5
    5
    16
    21:50
    20
    V
    P
    P
    P
    P
    14
    Telovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
    26
    3
    6
    17
    26:59
    15
    P
    P
    R
    V
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Do najlepšej jedenástky sa dostal aj krídelník Fiľakova Kevin Oláh (zľava).anketa
      Do najlepšej jedenástky sa dostal aj krídelník Fiľakova Kevin Oláh (zľava).anketa
      Jedno meno sa objavilo u všetkých trénerov. Ako vyzerá top zostava III. ligy Stred?
      Titanilla Bőd|dnes 13:15
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      Domov»Futbalnet»Jedno meno sa objavilo u všetkých trénerov. Ako vyzerá top zostava III. ligy Stred?