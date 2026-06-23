Jedno meno sa objavilo u všetkých trénerov. Ako vyzerá top zostava III. ligy Stred?

V tretej lige Stred triumfoval nováčik z Bytče, ktorý oslavoval piaty postup po sebe.
Sportnet vo svojej tradičnej posezónnej ankete oslovil trénerov všetkých klubov, aby určili ideálnu zostavu súťaže.
Dostali sa do nej hráči siedmich klubov. Víťaz súťaže Bytča aj druhé Námestovo majú v top zostave po troch hráčov. Do ideálnej jedenástky sa dostal aj jeden futbalista z Lučenca, Martina, Fiľakova, Dolného Kubína a béčka Banskej Bystrice.
Na všetkých hlasovacích lístkoch figuroval útočník Bytče Daniel Hundák, ktorý dal 17 gólov. Najlepší strelec súťaže, 20-gólový Marek Bobček z Námestova dostal druhý najvyšší počet hlasov.
Najlepšia jedenástka sezóny 2025/ 2026 – III. liga Stred
Tomáš Jenčo (Lučenec, 6 hlasov)
Lukáš Mravec (Bytča, 6 hlasov), Dominik Fótyik (Martin, 5 hlasov), Ľubomír Jaššo (Námestovo, 4 hlasy), Matej Pavlík (Bytča, 5 haslov)
Milan Mikušiak (Banská Bystrica B, 4 hlasy), Filip Kolorédy (Námestovo, 7 hlasov), Kevin Oláh (Fiľakovo, 9 hlasov)
Erik Murín (Dolný Kubín, 6 hlasov), Daniel Hundák (Bytča, 14 hlasov), Marek Bobček (Námestovo, 10 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Stanislav Lojdl, MFK Bytča
Adrián Tkáč (Bytča) – Adam Baláž (Banská Bystrica B), Samuel Jenat (Kalinovo), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Matej Pavlík (Bytča) – Tomáš Kajsin (Banská Bystrica B), Adrián Melich (Podkonice), Marek Zuziak (Martin), Cesar Gustavo Luna Olmos (Dolný Kubín) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)
Ivan Rusnák, MŠK Námestovo
Erik Krivulčík (Námestovo) – Marián Šmiheľ (Oravské Veselé), Ľuboš Kupčík (Podkonice), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Juraj Košút (Námestovo) – Erik Murín (Dolný Kubín), Filip Kolorédy (Námestovo), Marko Püšpöky (Fiľakovo), Milan Mikušiak (Banská Bystrica B) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)
Štefan Rusnák, MFK Dukla Banská Bystrica B
Branko Maruniak (Banská Bystrica B) – Adam Baláž (Banská Bystrica B), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Dominik Fótyik (Martin), Branko Pinďura (Banská Bystrica B) – Matúš Otruba (Námestovo), Kevin Oláh (Fiľakovo), Erik Murín (Dolný Kubín), Milan Mikušiak (Banská Bystrica B) – Daniel Hundák (Bytča), Emersons Praisegod Okechukwu (Banská Bystrica)
Andrej Kamendy, MŠK Novohrad Lučenec
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Adam Baláž (Banská Bystrica B), Samuel Sojka (Lučenec), Dominik Fótyik (Martin), Matej Pavlík (Bytča) – Filip Kolorédy (Námestovo), Samuel Chlepko (Martin), Adrián Siviček (Banská Bystrica B) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo), Kevin Oláh (Fiľakovo)
Eugen Bari, FTC Fiľakovo
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Ľubomír Jaššo (Námestovo), Lukáš Mravec (Bytča), Marko Fabian (Fiľakovo) – Tibor Ďungel (Martin), Filip Kolorédy (Námestovo), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Lukáš Kubica (Námestovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo), Kevin Oláh (Fiľakovo)
Jozef Schmied, MŠK Fomat Martin
Erik Krivulčík (Námestovo) – Dominik Fótyik (Martin), Peter Spodniak (Fiľakovo), Lukáš Mravec (Bytča), Matúš Turňa (Podkonice) – Marek Zuziak (Martin), Philippe Schmidt (Lučenec), Matej Pavlík (Bytča), Samuel Chlepko (Martin) – Marek Bobček (Námestovo), Daniel Hundák (Bytča)
Jozef Pisár, MŠK Rimavská Sobota
Adrián Tkáč (Bytča) – Lukáš Mravec (Bytča), Estellier Abas Cortes (Rimavská Sobota), Samuel Jenat (Kalinovo) – Ján Ferleťák (Rimavská Sobota), Filip Kolorédy (Námestovo), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Ruam Kevin Almeida Valentim (Rimavská Sobota), Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)
Ján Haspra, Ružomberok B
Erik Krivulčík (Námestovo) – Samuel Bočkay (Ružomberok B), Lukáš Mravec (Bytča), Róbert Petruš (Bytča), Juraj Košút (Námestovo) – Matúš Matej (Ružomberok B), Filip Kolorédy (Námestovo), Samuel Farský (Námestovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marko Jendroľ (Ružomberok B), Erik Murín (Dolný Kubín)
Peter Venglarčík, FK Podkonice
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Ľuboš Kupčík (Podkonice), Matúš Turňa (Podkonice), Patrik Prikryl (Podkonice) – Philippe Schmidt (Lučenec), Marko Püšpöky (Fiľakovo), Milan Mikušiak (Banská Bystrica B), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica B) – Erik Murín (Dolný Kubín), Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)
Michal Karásek, TJ Baník Kalinovo
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Silver Asheshe Edejor (Podkonice), Samuel Jenat (Kalinovo), Martin Habiňák (Námestovo), Patrik Hanes (Kalinovo) – Kevin Oláh (Fiľakovo), Dominik Dobiáš (Kalinovo), Matúš Otruba (Námestovo), Marko Püšpöky (Fiľakovo) – Marek Bobček (Námestovo), Daniel Hundák (Bytča)
Vladimír Škuta, TJ Oravské Veselé
Adrián Tkáč (Bytča) – Tibor Ďungel (Martin), Lukáš Mravec (Bytča), Daniel Cvik (Oravské Veselé), Marián Šmiheľ (Oravské Veselé) – Milan Mikušiak (Banská Bystrica B), Filip Kolorédy (Námestovo), Lukáš Ondrek (Oravské Veselé), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)
Marcel Turňa, MFK Dolný Kubín
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Tibor Ďungel (Martin), Matúš Turňa (Podkonice), Lukáš Mravec (Bytča), Dominik Fótyik (Martin) – Stanislav Hachek (Dolný Kubín), Filip Kolorédy (Námestovo), Ľuboš Šeroň (Bánová), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Daniel Hundák (Bytča), Marek Bobček (Námestovo)
Slavomír Zátek, MŠK Kysucké Nové Mesto
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Martin Habiňák (Námestovo), Samuel Sojka (Lučenec), Dávid Trubáčik (Martin), Matej Pavlík (Bytča) – Ľuboš Šeroň (Bánová), Dávid Jackuliak (Ružomberok B), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Daniel Hundák (Bytča), Erik Murín (Dolný Kubín)
Daniel Labuda, TJ Jednota Bánová
Adrián Tkáč (Bytča) – Kiano Falcao Casamalhuapa (Bánová), Dominik Fótyik (Martin), Mathias Gališ (Bánová), Róbert Petruš (Bytča) – Marek Zuziak (Martin), Reona Ishii (Bánová), Matej Pavlík (Bytča) – Erik Murín (Dolný Kubín), Daniel Hundák (Bytča), Kevin Oláh (Fiľakovo)