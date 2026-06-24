Víťaz súťaže ovládol top zostavu. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Západ?

Tretiu ligu Západ ovládla po výbornom finiši Galanta, ktorá prvý raz v histórii postúpila do druhej najvyššej súťaže.
Jej hráči dominovali aj v najlepšej jedenástke sezóny podľa trénerov.
Sportnet vo svojej tradičnej posezónnej ankete oslovil trénerov všetkých klubov, aby určili ideálnu zostavu súťaže. Dostali sa do nej hráči piatich klubov.
Z Galanty v nej figurujú piati futbalisti, z Myjavy traja a jedného hráča majú v top zostave aj Prievidza, Častkovce a Gabčíkovo.
Najlepší strelec súťaže, Boris Polevka sa objavil na všetkých 16 hlasovacích lístkoch.
Najlepšia jedenástka sezóny 2025/2026 – III. liga Západ
Patrik Opalek (Myjava, 5 hlasov)
Michal Cehuľa (Galanta, 5 hlasov), Ivan Múdry (Myjava, 8 hlasov), Martin Mečiar (Galanta, 6 hlasov)
Samuel Flamík (Myjava, 10 hlasov), Alex Holub (Galanta, 5 hlasov), Šimon Kováč (Galanta, 10 hlasov), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo, 6 hlasov)
Mário Veljaca (Častkovce, 8 hlasov), Boris Polevka (Prievidza, 16 hlasov), Tomáš Horák (Galanta, 7 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Michal Hipp, FC Slovan Galanta
Maxim Adam Amrich (Galanta) – Kristián Mego (Galanta), Michal Cehuľa (Galanta), Michal Pintér (Veľké Ludince), Róbert Rippel (Myjava) – Roman Gašpar (Beluša), Alex Holub (Galanta), Šimon Kováč (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)
Adam Rechtorík, Spartak Myjava
Patrik Opalek (Myjava) – Gabriel Halabrín (Myjava), Jerguš Halabrín (Myjava), Ivan Múdry (Myjava), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Alex Holub (Galanta), Šimon Kováč (Galanta) – Denis Adamkovič (Trenčín B), Boris Polevka (Prievidza), Mário Michalec (Myjava)
Filip Hlohovský, FC Baník Prievidza
Patrik Opalek (Myjava) – Kristián Mego (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Marián Štrbák (Prievidza), Martin Filkorn (Prievidza) – Mário Veljaca (Častkovce), Juraj Kucka (Prievidza), Adrian Lutka (Prievidza), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Šimon Kováč (Galanta), Boris Polevka (Prievidza)
Marián Süttő, FKM Nové Zámky
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Michal Cehuľa (Galanta), Bankole Olawale Adekuoroye (Nové Zámky), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Marko Michalík (Nové Zámky) – Boris Polevka (Prievidza), Samuel Flamík (Myjava), Šimon Kováč (Galanta) – Mário Veljaca (Častkovce), Ľuboš Janek (Nové Zámky), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)
Marek Ďanovský, AS Trenčín B
Maxim Adam Amrich (Galanta) – Daniel Žiška (Trenčín B), Alex Holub (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Jerguš Halabrín (Myjava) – Samuel Flamík (Myjava), Fedor Kasana (Trenčín B), Šimon Kováč (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta), Denis Adamkovič (Trenčín B)
Michal Hrenák, kapitán FK Beluša
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Mlynár (Beluša), Denis Knižka (Beluša), Roman Holíček (Beluša), Martin Mečiar (Galanta) – Lukáš Jánošík (Beluša), Samuel Flamík (Myjava), Šimon Dibala (Galanta), Roman Gašpar (Beluša), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Boris Polevka (Prievidza)
Attila Pinte, ŠK 1923 Gabčíkovo
Alex Michal Čulák (Prievidza) – Bálint Csóka (Dunajská Streda B), Dominik Végh (Gabčíkovo), Martin Mečiar (Galanta) – Alex Holub (Galanta), Robert Ešek (Nové Zámky) – Mario Veljaca (Častkovce), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo), Vasyl Subotenko (Prievidza) – Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta)
Ivan Vrabec, MŠK Senec
Patrik Opalek (Myjava) – Kristián Mego (Galanta), Jerguš Halabrín (Myjava), Imrich Bedecs (Senec), Jaroslav Toman (Myjava) – Patrik Szabo (Senec) – Filip Buchel (Myjava), Boris Polevka (Prievidza), Šimon Kováč (Galanta), David Zedek (Prievidza) – Tomáš Horák (Galanta)
Peter Majerník, OK Častkovce
Patrik Opalek (Myjava) – Ivan Múdry (Myjava), Robert Ešek (Nové Zámky), Marián Štrbák (Prievidza), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo) – Samuel Flamík (Myjava), Csaba Biricz (Beluša), Martin Filkorn (Prievidza), Adebayo Isa Yusuf (Galanta) – Mário Veljaca (Častkovce), Boris Polevka (Prievidza)
Kristián Maťko, TJ Družstevník Veľké Ludince
Alex Húdok (Trenčín B) – Michal Cehuľa (Galanta), Michal Pintér (Veľké Ludince), Bankole Olawale Adekuoroye (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Šimon Kováč (Galanta), Adam Šútor (Veľké Ludince), Tibor Tóth (Komárno B) – Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)
Zsolt Bazsó, FK DAC 1904 Dunajská Streda B
Ladislav Rybanský (Šaľa) – Bálint Csóka (Dunajská Streda B), Ivan Múdry (Myjava), Jakub Majer (Dunajská Streda B), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Adrian Lutka (Prievidza), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo) – Mario Veljaca (Častkovce), Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta)
Jozef Kováč, FK Slovan Duslo Šaľa
Maxim Adam Amrich (Galanta) – Ivan Múdry (Myjava), Denis Horník (Galanta), Lukáš Jánošík (Beluša) – Jakub Valík (Myjava), Patrik Krivošík (Šaľa), Thomas Kotlár (Šaľa), Šimon Kováč (Galanta) , Martin Repa (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Michal Hudák (Šaľa)
Andrej Štellár, FK Rača Bratislava
Maxim Adam Amrich (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Imrich Bedecs (Senec), Marko Michalík (Nové Zámky), Boris Todorovič (Rača) – Jakub Valík (Myjava), Šimon Dibala (Galanta), Šimon Kováč (Galanta) – Michal Hrenák (Beluša), Boris Polevka (Prievidza), Thomas Hučko (Šaľa)
Adrián Danada, KFC Komárno B
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Tibor Tóth (Komárno B), Michal Cehuľa (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Timotej Cagáň (Komárno B) – Samuel Flamík (Myjava), Šimon Kováč (Galanta), Boris Polevka (Prievidza) – Mario Veljaca (Častkovce), Tomáš Horák (Galanta), Martin Mišovič (Komárno B)
František Hlavatý, vedúci mužstva FC – Žolík Malacky
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Kristián Mego (Galanta), Michal Cehuľa (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Gabriel Halabrín (Myjava), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)
Peter Mazan, FC Petržalka B
Patrik Opalek (Myjava) – Denis Horník (Galanta), Alex Holub (Galanta), Arnaud Konan (Petržalka B), Rafael Freitas Rodrigues Julio (Častkovce) – Samuel Flamík (Myjava), Derick Bonsu (Petržalka), Boris Polevka (Prievidza) – Denis Adamkovič (Trenčín B), Tomáš Horák (Galanta), Dmytro Laktionov (Prievidza)