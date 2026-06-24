Víťaz súťaže ovládol top zostavu. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Západ?

Kapitán Prievidza Boris Polevka figuroval na všetkých hlasovacích lístkoch.
Kapitán Prievidza Boris Polevka figuroval na všetkých hlasovacích lístkoch. (Autor: FC Baník Prievidza)
Titanilla Bőd|24. jún 2026 o 14:00
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Do najlepšej jedenástky sa dostali hráči z piatich klubov.

Tretiu ligu Západ ovládla po výbornom finiši Galanta, ktorá prvý raz v histórii postúpila do druhej najvyššej súťaže.

Jej hráči dominovali aj v najlepšej jedenástke sezóny podľa trénerov.

Sportnet vo svojej tradičnej posezónnej ankete oslovil trénerov všetkých klubov, aby určili ideálnu zostavu súťaže. Dostali sa do nej hráči piatich klubov.

Z Galanty v nej figurujú piati futbalisti, z Myjavy traja a jedného hráča majú v top zostave aj Prievidza, Častkovce a Gabčíkovo.

Najlepší strelec súťaže, Boris Polevka sa objavil na všetkých 16 hlasovacích lístkoch.

Najlepšia jedenástka sezóny 2025/2026 – III. liga Západ

Patrik Opalek (Myjava, 5 hlasov)

Michal Cehuľa (Galanta, 5 hlasov), Ivan Múdry (Myjava, 8 hlasov), Martin Mečiar (Galanta, 6 hlasov)

Samuel Flamík (Myjava, 10 hlasov), Alex Holub (Galanta, 5 hlasov), Šimon Kováč (Galanta, 10 hlasov), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo, 6 hlasov)

Mário Veljaca (Častkovce, 8 hlasov), Boris Polevka (Prievidza, 16 hlasov), Tomáš Horák (Galanta, 7 hlasov)

Ako hlasovali jednotliví tréneri?

Michal Hipp, FC Slovan Galanta

Maxim Adam Amrich (Galanta) – Kristián Mego (Galanta), Michal Cehuľa (Galanta), Michal Pintér (Veľké Ludince), Róbert Rippel (Myjava) – Roman Gašpar (Beluša), Alex Holub (Galanta), Šimon Kováč (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)

Adam Rechtorík, Spartak Myjava

Patrik Opalek (Myjava) – Gabriel Halabrín (Myjava), Jerguš Halabrín (Myjava), Ivan Múdry (Myjava), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Alex Holub (Galanta), Šimon Kováč (Galanta) – Denis Adamkovič (Trenčín B), Boris Polevka (Prievidza), Mário Michalec (Myjava)

Filip Hlohovský, FC Baník Prievidza

Patrik Opalek (Myjava) – Kristián Mego (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Marián Štrbák (Prievidza), Martin Filkorn (Prievidza) – Mário Veljaca (Častkovce), Juraj Kucka (Prievidza), Adrian Lutka (Prievidza), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Šimon Kováč (Galanta), Boris Polevka (Prievidza)

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Marián Süttő, FKM Nové Zámky

Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Michal Cehuľa (Galanta), Bankole Olawale Adekuoroye (Nové Zámky), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Marko Michalík (Nové Zámky) – Boris Polevka (Prievidza), Samuel Flamík (Myjava), Šimon Kováč (Galanta) – Mário Veljaca (Častkovce), Ľuboš Janek (Nové Zámky), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)

Marek Ďanovský, AS Trenčín B

Maxim Adam Amrich (Galanta) – Daniel Žiška (Trenčín B), Alex Holub (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Jerguš Halabrín (Myjava) – Samuel Flamík (Myjava), Fedor Kasana (Trenčín B), Šimon Kováč (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta), Denis Adamkovič (Trenčín B)

Michal Hrenák, kapitán FK Beluša

Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Mlynár (Beluša), Denis Knižka (Beluša), Roman Holíček (Beluša), Martin Mečiar (Galanta) – Lukáš Jánošík (Beluša), Samuel Flamík (Myjava), Šimon Dibala (Galanta), Roman Gašpar (Beluša), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Boris Polevka (Prievidza)

Attila Pinte, ŠK 1923 Gabčíkovo

Alex Michal Čulák (Prievidza) – Bálint Csóka (Dunajská Streda B), Dominik Végh (Gabčíkovo), Martin Mečiar (Galanta) – Alex Holub (Galanta), Robert Ešek (Nové Zámky) – Mario Veljaca (Častkovce), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo), Vasyl Subotenko (Prievidza) – Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta)

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Ivan Vrabec, MŠK Senec

Patrik Opalek (Myjava) – Kristián Mego (Galanta), Jerguš Halabrín (Myjava), Imrich Bedecs (Senec), Jaroslav Toman (Myjava) – Patrik Szabo (Senec) – Filip Buchel (Myjava), Boris Polevka (Prievidza), Šimon Kováč (Galanta), David Zedek (Prievidza) – Tomáš Horák (Galanta)

Peter Majerník, OK Častkovce

Patrik Opalek (Myjava) – Ivan Múdry (Myjava), Robert Ešek (Nové Zámky), Marián Štrbák (Prievidza), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo) – Samuel Flamík (Myjava), Csaba Biricz (Beluša), Martin Filkorn (Prievidza), Adebayo Isa Yusuf (Galanta) – Mário Veljaca (Častkovce), Boris Polevka (Prievidza)

Kristián Maťko, TJ Družstevník Veľké Ludince

Alex Húdok (Trenčín B) – Michal Cehuľa (Galanta), Michal Pintér (Veľké Ludince), Bankole Olawale Adekuoroye (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Šimon Kováč (Galanta), Adam Šútor (Veľké Ludince), Tibor Tóth (Komárno B) – Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)

Zsolt Bazsó, FK DAC 1904 Dunajská Streda B

Ladislav Rybanský (Šaľa) – Bálint Csóka (Dunajská Streda B), Ivan Múdry (Myjava), Jakub Majer (Dunajská Streda B), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Adrian Lutka (Prievidza), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo) – Mario Veljaca (Častkovce), Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horák (Galanta)

Jozef Kováč, FK Slovan Duslo Šaľa

Maxim Adam Amrich (Galanta) – Ivan Múdry (Myjava), Denis Horník (Galanta), Lukáš Jánošík (Beluša) – Jakub Valík (Myjava), Patrik Krivošík (Šaľa), Thomas Kotlár (Šaľa), Šimon Kováč (Galanta) , Martin Repa (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Michal Hudák (Šaľa)

Andrej Štellár, FK Rača Bratislava

Maxim Adam Amrich (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Imrich Bedecs (Senec), Marko Michalík (Nové Zámky), Boris Todorovič (Rača) – Jakub Valík (Myjava), Šimon Dibala (Galanta), Šimon Kováč (Galanta) – Michal Hrenák (Beluša), Boris Polevka (Prievidza), Thomas Hučko (Šaľa)

Adrián Danada, KFC Komárno B

Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Tibor Tóth (Komárno B), Michal Cehuľa (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Timotej Cagáň (Komárno B) – Samuel Flamík (Myjava), Šimon Kováč (Galanta), Boris Polevka (Prievidza) – Mario Veljaca (Častkovce), Tomáš Horák (Galanta), Martin Mišovič (Komárno B)

František Hlavatý, vedúci mužstva FC – Žolík Malacky

Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Kristián Mego (Galanta), Michal Cehuľa (Galanta), Ivan Múdry (Myjava), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Gabriel Halabrín (Myjava), Dmytro Laktionov (Prievidza) – Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)

Peter Mazan, FC Petržalka B

Patrik Opalek (Myjava) – Denis Horník (Galanta), Alex Holub (Galanta), Arnaud Konan (Petržalka B), Rafael Freitas Rodrigues Julio (Častkovce) – Samuel Flamík (Myjava), Derick Bonsu (Petržalka), Boris Polevka (Prievidza) – Denis Adamkovič (Trenčín B), Tomáš Horák (Galanta), Dmytro Laktionov (Prievidza)

Konečná tabuľka III. ligy Západ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
30
19
5
6
58:30
62
V
V
P
V
P
2
Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
30
17
10
3
62:28
61
R
R
V
R
V
3
FC Baník PrievidzaFC Baník PrievidzaFC Baník Prievidza
30
15
11
4
67:48
56
R
V
V
V
V
4
FKM Nové ZámkyFKM Nové ZámkyFKM Nové Zámky
30
17
5
8
47:37
56
V
V
V
P
V
5
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
16
4
10
73:51
52
P
P
P
V
P
6
FK BelušaFK BelušaFK Beluša
30
14
7
9
54:39
49
V
V
V
P
R
7
ŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 Gabčíkovo
30
14
5
11
51:50
47
V
P
V
R
R
8
MŠK SenecMŠK SenecMŠK Senec
30
12
8
10
42:35
44
V
P
P
R
V
9
OK ČastkovceOK ČastkovceOK Častkovce
30
11
9
10
59:47
42
P
P
P
R
P
10
TJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké Ludince
30
12
3
15
44:56
39
P
P
P
V
P
11
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
9
9
12
40:41
36
R
V
R
P
P
12
FK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo Šaľa
30
8
5
17
53:62
29
V
P
V
P
V
13
FK Rača BratislavaFK Rača BratislavaFK Rača Bratislava
30
5
10
15
40:56
25
R
V
R
V
R
14
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
6
6
18
36:65
24
P
R
P
V
R
15
FC - Žolík MalackyFC - Žolík MalackyFC - Žolík Malacky
30
5
8
17
35:62
23
P
P
R
P
V
16
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
30
5
5
20
27:81
20
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»Futbal»Slovensko»Víťaz súťaže ovládol top zostavu. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Západ?