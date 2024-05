Nastal bod zlomu? Futbalisti sa vyhrážajú štrajkom, FIFA ich tvrdenia odmieta

Molango priblížil situáciu spred pár dní, keď prišiel do šatne, ktorej sa to priamo týkalo a povedal: "Som rád, že tu môžem byť a zastupovať vás, ale v konečnom dôsledku je to na vašom rozhodnutí. Ako ďaleko chcete zájsť?“ uviedol pre BBC.

Niektorí z nich povedali: "Ja si to nenechám páčiť, to už rovno môžeme ísť do štrajku. Aký to má zmysel? Áno, som milionár, ale nemám ani čas míňať peniaze."

Nároky na hráčov sa v posledných rokoch zvýšili, pretože niektoré turnaje sa rozšírili a vznikli aj ďalšie nové súťaže, napriek neustálej kritike hráčov aj manažérov.

"Nepovedali to len hráči, ale aj manažéri ako Jurgen Klopp a Pep Guardiola. Dospeli sme do bodu, keď nemôžeme vylúčiť žiadne kroky,“ povedal Molango.

Svetová hráčska únia FIFPRO spolu s PFA a Asociáciou svetových líg (WLA) pohrozili, že ak bude FIFA v tomto smere pokračovať, podniknú právne kroky.

V liste adresovanom prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi a generálnemu sekretárovi Mattiasovi Grafstromovi vyjadrili svoje obavy z rozšírenia nových 32-členných majstrovstiev sveta klubov.

FIFA v odpovedi odmietla ich tvrdenia, že prijala jednostranné rozhodnutia o zvýhodnení svojich súťaží v medzinárodnom kalendári a nebude uvažovať o zmene termínu turnaja.