Myjava a Trebišov hrať druhú ligu nebudú. Ako to zamieša so súťažami?

Svoju neúčasť v budúcom ročníku už avizovali Myjava a Trebišov. Ak by sa tak stalo, musel by SFZ (resp. regionálne zväzy) posúvať figúrky (aj napriek vlastným pravidlám) hore a dole, aby sa naplnili počty mužstiev v jednotlivých súťažiach.

Všetko však so všetkým súvisí, a tak tretia liga skupina Východ a štvrtá liga môže zamiešať dianie v MONACObet liga.

Ak by sa nič zvláštne neudialo, druhú ligu by opustili Spišská Nová Ves a Dolný Kubín. Naopak, smerom hore sa z východu, už isto, vyberie Stará Ľubovňa (zo skupiny západ Zvolen). Vypadávajúcim z východu je Svidník. Ten na predposledný Bardejov stráca päť bodov (hrá sa o tri).

Ak by sa teda stalo to, čo sme avizovali v úvode, prišiel by na rad SFZ (regionálne zväzy) a je možných niekoľko alternatív.

Niečo podobné hrozilo aj Starej Ľubovni o súťaž vyššie. Tu zväz najskôr rozhodol o odobratí bodov, no neskôr vyhovel odvolaniu Red fox a svoje rozhodnutie zrušil.

Vyzerá to tak, že už dnes môžeme povedať, že čosi podobné očakáva východoslovenský futbal aj po skončení budúceho ligového ročníka.

Tretiu ligu čaká reorganizácia. Súčasné dve skupiny nahradia tri. Západ bude mať 16 účastníkov, stred a východ 14. Zaniknú farmy a do tretej ligy budú môcť prihlásiť svoje B-mužstvá tie kluby, ktoré majú akadémie. Na východe sú to momentálne Košice, Michalovce a Prešov. Je už však takmer isté, že po skončení tohto ligového ročníka to bude ináč.

Otázne však je, či o vytvorenie B-mužstiev bude záujem. Také béčko bude aj čosi stáť a na východe financie chýbajú všetkým.

V prípade, že by sa akadémiou stal Poprad, ten už by jedno mužstvo v tretej lige mal. Takže béčko neprichádza do úvahy.