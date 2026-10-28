Futbalistky Spartaka Myjava neuspeli doma proti švédskemu tímu. Favorit udrel v závere

Na snímke hráčka Spartaku Myjava Nadja Stanovič (vľavo) a hráčka Hammarby IF Stina Lennartsson bojujú o loptu v prvom zápase osemfinále Európskeho pohára UEFA vo futbale žien Spartak Myjava - Hammarby IF.
Na snímke hráčka Spartaku Myjava Nadja Stanovič (vľavo) a hráčka Hammarby IF Stina Lennartsson bojujú o loptu v prvom zápase osemfinále Európskeho pohára UEFA vo futbale žien Spartak Myjava - Hammarby IF. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|28. okt 2026 o 20:14
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Odveta je na programe 11. novembra v Štokholme.

Európsky pohár žien - prvý zápas osemfinále

Spartak Myjava - Hammarby IF 1:3 (0:1)

Góly: 71. Vredíková - 5. Sörumová (z 11 m), 78. Nyhagenová, 86. Rehnbergová.

Rozhodovali: Gilová Sorianová - Cabanerová, Peraltová Geisová (všetky Šp.), ŽK: Matušicová, Stanovičová - Lennartsonová, Petersonová

Diváci: 725

Futbalistky Spartaka Myjava podľahli v prvom stretnutí osemfinále Európskeho pohára UEFA na domácej pôde švédskemu tímu Hammarby IF 1:3. Odveta je na programe 11. novembra v Štokholme. 

Myjavčanky nemali proti favorizovanému súperovi šťastný vstup do stretnutia. Sára Kršiaková zahrala vo vlastnej šestnástke rukou a Elin Sörumová v 5. minúte otvorila skóre duelu z pokutového kopu.

Tento moment „kopaničiarky“ zaskočil a Švédky do prestávky kontrolovali hru. Po zmene strán hrali domáce odvážnejšie, vytvorili si šance a zaslúžene vyrovnali.

VIDEO: Trénerka Neveďalová

V 71. minúte dotlačila loptu do siete zblízka Katarína Vredíková. Švédsky tím však ukázal svoju kvalitu a na inkasovaný gól opovedal dvoma presnými zásahmi.

Presadili sa striedajúce hráčky, v 78. minúte Mari Nyhagenová a v 86. Svea Rehnbergová.

Hlas po zápase

Iveta Neveďalová, trénerka Spartaka Myjava: „Vedeli sme, že zápas bude náročný, nastúpili sme proti jednému z najlepších tímov v Európe. Chceli sme sa prezentovať svojím futbalom a myslím si, že sa nám to podarilo. Dievčatá si to odmakali, mali sme celkom dosť šancí. S výkonom sme spokojné, s výsledkom už menej. Na konci sa ukázala skúsenosť a kvalita súpera. Tieto zápasy nás posúvajú a verím, že vonku odohráme minimálne taký dobrý zápas ako doma.“

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