Futbalistky Spartaka Myjava neuspeli doma proti švédskemu tímu. Favorit udrel v závere

Európsky pohár žien - prvý zápas osemfinále
Spartak Myjava - Hammarby IF 1:3 (0:1)
Góly: 71. Vredíková - 5. Sörumová (z 11 m), 78. Nyhagenová, 86. Rehnbergová.
Rozhodovali: Gilová Sorianová - Cabanerová, Peraltová Geisová (všetky Šp.), ŽK: Matušicová, Stanovičová - Lennartsonová, Petersonová
Diváci: 725
Futbalistky Spartaka Myjava podľahli v prvom stretnutí osemfinále Európskeho pohára UEFA na domácej pôde švédskemu tímu Hammarby IF 1:3. Odveta je na programe 11. novembra v Štokholme.
Myjavčanky nemali proti favorizovanému súperovi šťastný vstup do stretnutia. Sára Kršiaková zahrala vo vlastnej šestnástke rukou a Elin Sörumová v 5. minúte otvorila skóre duelu z pokutového kopu.
Tento moment „kopaničiarky“ zaskočil a Švédky do prestávky kontrolovali hru. Po zmene strán hrali domáce odvážnejšie, vytvorili si šance a zaslúžene vyrovnali.
VIDEO: Trénerka Neveďalová
V 71. minúte dotlačila loptu do siete zblízka Katarína Vredíková. Švédsky tím však ukázal svoju kvalitu a na inkasovaný gól opovedal dvoma presnými zásahmi.
Presadili sa striedajúce hráčky, v 78. minúte Mari Nyhagenová a v 86. Svea Rehnbergová.
Hlas po zápase
Iveta Neveďalová, trénerka Spartaka Myjava: „Vedeli sme, že zápas bude náročný, nastúpili sme proti jednému z najlepších tímov v Európe. Chceli sme sa prezentovať svojím futbalom a myslím si, že sa nám to podarilo. Dievčatá si to odmakali, mali sme celkom dosť šancí. S výkonom sme spokojné, s výsledkom už menej. Na konci sa ukázala skúsenosť a kvalita súpera. Tieto zápasy nás posúvajú a verím, že vonku odohráme minimálne taký dobrý zápas ako doma.“