Takmer dva roky nemohol hrať pre doping. Ukrajinec sa vrátil do zostavy Chelsea

Ukrajinský futbalista Mychajlo Mudryk z FC Chelsea si pripísal prvý štart po dopingovom prípade.
Dvadsaťpäťročný krídelník nastúpil v stredajšom prípravnom zápase v Hongkongu proti Juventusu Turín (0:1).
Mudryk nehral od konca roka 2024, keď počas zrazu s reprezentáciou nepodstúpil dopingový test, ktorý odhalil zakázanú látku meldónium.
V januári mu Anglická futbalová asociácia (FA) udelila štvorročný zákaz činnosti a v apríli sa odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS).
Zmeny v postupoch Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktoré medzitým zaviedli, znamenali, že ak by bol testovaný teraz a dosiahol by rovnaký výsledok, obvinenia z dopingu by neboli vznesené.
Ukrajinec dostal na konci júla povolenia hrať od WADA aj FA, ktorá dodala, že Mudryk sa priznal k dopingovému priestupku a súhlasil s trestom, ktorý si už odpykal.
Počas zákazu sa nemohol pripravovať v tréningovom centre Chelsea, najal si preto súkromného trénera a individuálne trénoval s brankármi aj hráčmi v areáli siedmoligového Uxbridge.
Mudrykova budúcnosť v londýnskom klube je neistá a podľa britských médií sa oňho zaujíma Coventry City, ktoré vedie historicky najlepší strelec „The Blues“ Frank Lampard.
„Zatiaľ sme neprijali žiadne rozhodnutie. Všetko sa udialo veľmi rýchlo, preto je teraz najdôležitejší samotný človek, aby cítil, že je opäť súčasťou mužstva.
Musíme celú situáciu vyhodnotiť. Je to však výnimočný hráč a zároveň špecifický prípad, preto musíme postupovať citlivo,“ povedal tréner Chelsea Xabi Alonso pred stredajším duelom. Informácie priniesla agentúra DPA.