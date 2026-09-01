Dúbravka má nového spoluhráča. Do Tottenhamu prichádza kontroverzný Ukrajinec

Mychajlo Mudryk v drese Chelsea
Mychajlo Mudryk v drese Chelsea (Autor: TASR/AP)
ČTK|1. sep 2026 o 10:44
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Hráč Chelsea bude v tíme Spurs hosťovať.

Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, ktorému nedávny verdikt Arbitrážneho súdu pre šport (CAS) umožnil vrátiť sa po dopingovej kauze k futbalu, bude spoluhráčom brankára Martina Dúbravku v Tottenhame.

Spurs sa dohodli na jeho príchode na hosťovanie s londýnskym rivalom Chelsea, uviedla BBC.

Mudryk sa v tíme stretne s trénerom Robertom De Zerbim, ktorý ho v minulosti viedol v Šachtare Doneck.

Ukrajinský krídelník nehral súťažný zápas od predvlaňajšieho novembra, keď mu anglická asociácia pozastavila činnosť za pozitívny test na meldónium.

Mudryk tvrdil, že zakázanú látku vedome nevzal. Tento rok v apríli dostal štvorročný dištanc, proti ktorému sa okamžite odvolal.

V júli CAS rozhodol v jeho prospech po tom, ako hráč uznal, že porušil antidopingové pravidlá a súhlasil s dištancom v dĺžke, ktorú si už odpykal.

Množstvo meldónia v jeho vzorke bolo také nízke, že podľa súčasného kódexu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) by neznamenalo porušenie antidopingových pravidiel.

Chelsea kúpila Mudryka v januári roku 2023 zo Šachtaru Doneck za 61 miliónov libier a podpísala s ním zmluvu do roku 2031. Za klub zatiaľ odohral 73 zápasov a strelil 10 gólov.

Premier League

    Mychajlo Mudryk v drese Chelsea
    Mychajlo Mudryk v drese Chelsea
    Dúbravka má nového spoluhráča. Do Tottenhamu prichádza kontroverzný Ukrajinec
    dnes 10:44
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