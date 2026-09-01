Dúbravka má nového spoluhráča. Do Tottenhamu prichádza kontroverzný Ukrajinec

Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, ktorému nedávny verdikt Arbitrážneho súdu pre šport (CAS) umožnil vrátiť sa po dopingovej kauze k futbalu, bude spoluhráčom brankára Martina Dúbravku v Tottenhame.
Spurs sa dohodli na jeho príchode na hosťovanie s londýnskym rivalom Chelsea, uviedla BBC.
Mudryk sa v tíme stretne s trénerom Robertom De Zerbim, ktorý ho v minulosti viedol v Šachtare Doneck.
Ukrajinský krídelník nehral súťažný zápas od predvlaňajšieho novembra, keď mu anglická asociácia pozastavila činnosť za pozitívny test na meldónium.
Mudryk tvrdil, že zakázanú látku vedome nevzal. Tento rok v apríli dostal štvorročný dištanc, proti ktorému sa okamžite odvolal.
V júli CAS rozhodol v jeho prospech po tom, ako hráč uznal, že porušil antidopingové pravidlá a súhlasil s dištancom v dĺžke, ktorú si už odpykal.
Množstvo meldónia v jeho vzorke bolo také nízke, že podľa súčasného kódexu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) by neznamenalo porušenie antidopingových pravidiel.
Chelsea kúpila Mudryka v januári roku 2023 zo Šachtaru Doneck za 61 miliónov libier a podpísala s ním zmluvu do roku 2031. Za klub zatiaľ odohral 73 zápasov a strelil 10 gólov.