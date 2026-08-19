Bayern vedel o Musialovom zdravotnom stave pred zápasom. Hráč skolaboval druhýkrát za tri dni

Stredopoliar nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov Jamal Musiala trpí neurologickou poruchou, ktorá môže spôsobovať krátkodobé stavy neprítomnosti.
Nemecký reprezentant to oznámil po tom, ako v utorok počas prípravného zápasu v Heidenheime druhýkrát za tri dni skolaboval na ihrisku.
Musiala nastúpil do stretnutia až v jeho závere, no už po niekoľkých minútach spadol na trávnik.
Počas ošetrenia pôsobil dezorientovane a následne mu zdravotníci pomohli opustiť ihrisko. Podobný incident sa stal v sobotu počas domáceho víťazstva Bayernu nad RB Lipsko.
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„Diagnostikovali mi krátke, dočasné stavy neprítomnosti, ktoré sa dajú ľahko liečiť a spôsobuje ich neurologická dysfunkcia,“ uviedol Musiala na sociálnej sieti. „Tie môžu viesť k momentom, ktoré sa objavili v ostatnom období, napríklad proti Lipsku a teraz v Heidenheime.“
Dvadsaťtriročný futbalista pripustil, že takéto situácie môžu pôsobiť znepokojujúco.
„Viem, že na prvý pohľad môžu vyzerať desivo, ale pre mňa sú v súčasnosti jednoducho súčasťou každodenného života,“ povedal.
Zároveň poďakoval fanúšikom za podporu a dodal: „Dostávam v tejto súvislosti najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť a som veľmi optimistický.“
Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl po utorkovom zápase uviedol, že klub poznal Musialov stav.
„Vedeli sme o tom a sme si vedomí situácie,“ povedal Eberl. Musiala pri prvom incidente v sobotu proti Lipsku potreboval zdravotnú pomoc počas zápasu hraného v Mníchove pri teplotách výrazne presahujúcich 30 stupňov Celzia.
Musiala vynechal prvých šesť mesiacov minulej sezóny pre zlomeninu členka, ktorú utrpel na majstrovstvách sveta klubov.
V druhej polovici sezóny sa však vrátil na ihrisko a následne reprezentoval Nemecko na tohtoročných majstrovstvách sveta.