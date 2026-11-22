Nemecký futbalista Jamal Musiala údajne opäť skolaboval. Podľa agentúry AFP došlo k incidentu, počas ktorého dočasne stratil vedomie, v pondelok na tréningu Bayernu Mníchov.
Reprezentačný stredopoliar už na trávniku dvakrát skolaboval v auguste. Tieto kolapsy boli spôsobené vedľajšími účinkami po zmene liečby pri absenčných záchvatoch.
Dvadsaťtriročný Musiala po nich zmenil lieky v snahe pokračovať v profesionálnej kariére bez následkov.
Správy o treťom kolapse v relatívne krátkom období prišli niekoľko dní po kritike bavorského veľkoklubu zo strany Medzinárodnej odborovej organizácie profesionálnych futbalistov (FIFPRO).
Tá Bayernu vyčítala koordinovanú kampaň na vyvinutie tlaku na Musialu s cieľom upraviť novú zmluvu, ktorú podpísal minulý rok.
„Bayern má voči Musialovi povinnosť starostlivosti. Akékoľvek obavy týkajúce sa jeho zmluvy by sa mali riešiť dôverne - priamo s ním a jeho zástupcami,“ uviedla organizácia FIFPRO vo svojom vyhlásení.
Len v piatok, teda niekoľko dní po údajnom kolapse, sa medializovali vyjadrenia člena dozornej rady klubu Karla-Heinza Rummeniggeho, ktorý nevylúčil predaj či zníženie platu nemeckého reprezentanta.