Musiala je blízko návratu do zápasu. Trénoval veľmi dobre, vraví Kompany

Nemecký futbalista Jamal Musiala je blízko k návratu do zápasového nasadenia.
Dvadsaťtriročný stredopoliar Bayernu Mníchov by mohol nastúpiť už v stredajšom stretnutí Nemeckého pohára proti Osnabrücku.
„Trénoval veľmi dobre, po tejto stránke išlo všetko perfektne. Je otázka, kedy bude ten správny okamih nasadiť ho. Či to bude v stredu, počas víkendu alebo ďalší týždeň, to teraz neviem povedať. Každý deň spolu hovoríme,“ cituje agentúra DPA trénera Bayernu Vincenta Kompanyho.
Reprezentant Nemecka skolaboval na trávniku v priebehu niekoľkých dní v dvoch prípravných dueloch pred novým súťažným ročníkom.
Podľa vyjadrenia mníchovského klubu išlo o vedľajšie efekty po zmene liečby pri absenčných záchvatoch. Samotný hráč priznal, že trpí krátkymi a dočasnými absenčnými záchvatmi, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou. Sú však podľa Musialu liečiteľné.