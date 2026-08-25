Musiala vynechá úvodný zápas v Bundeslige. Ofenzívny stredopoliar sa zotavuje po dvoch kolapsoch

Jamal Musiala.
Jamal Musiala. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. aug 2026 o 12:13
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vedenie Bayernu o jeho neurologických problémoch vedelo už vyše roka.

Nemecký futbalista Jamal Musiala bude po nedávnych kolapsoch chýbať v piatok v otváracom zápase Bayernu Mníchov v novej sezóne Bundesligy proti VfB Stuttgart.

Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar chýbal aj v minulotýždňovom superpohári, v ktorom Bayern zdolal Borussiu Dortmund 2:1. Do tímového tréningu by sa mal vrátiť neskôr tento týždeň.

Musiala skolaboval na trávniku dvakrát v priebehu troch dní. Incidenty boli spôsobené vedľajšími efekty po zmene liečby pri absenčných záchvatoch. Vedenie klubu vedelo o jeho neurologických problémoch už vyše roka.

Nemecký reprezentant po druhom kolapse v utorkovom prípravnom zápase proti Heidenheimu na sociálnej sieti uviedol, že mu diagnostikovali „absenčné záchvaty spôsobené neurologickou dysfunkciou“.

Dodal, že neexistuje „žiadne ďalšie zdravotné riziko“ a že má v úmysle hrať ako predtým.

Nemecko

Jamal Musiala.
Jamal Musiala.
Musiala vynechá úvodný zápas v Bundeslige. Ofenzívny stredopoliar sa zotavuje po dvoch kolapsoch
dnes 12:13
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