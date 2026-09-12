Zranil sa už po prvom zápase. Mudryk bude Tottenhamu chýbať dlhý čas

Mychajlo Mudryk
Mychajlo Mudryk (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|12. sep 2026 o 09:46
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Na tréningu si poranil členok.

Záložník Mychajlo Mudryk, ktorému nedávno skončil trest za doping, si pri tréningu futbalistov Tottenhamu poranil väzy v členku a čaká ho až dvojmesačná pauza. Informovali o tom britské médiá.

Dvadsaťpäťročný Mudryk pritom minulý víkend odohral prvý súťažný zápas od predvlaňajšieho novembra, keď mal pozitívny test na meldónium.

Tento rok v marci za to dostal štvorročný dištanc, uspel však s odvolaním pri arbitráži CAS a trest mu bol skrátený.

Mudryk vzápätí odišiel z Chelsea, kde pôsobil od januára 2023, na hosťovanie do Tottenhamu. Za Hotspur minulú sobotu v Premier League odohral prvé súťažné stretnutie po 646 dňoch. Pri bezgólovej remíze s Nottinghamom nastúpil na 16 minút.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Mychajlo Mudryk
    Mychajlo Mudryk
    Zranil sa už po prvom zápase. Mudryk bude Tottenhamu chýbať dlhý čas
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