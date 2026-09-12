Zranil sa už po prvom zápase. Mudryk bude Tottenhamu chýbať dlhý čas

Záložník Mychajlo Mudryk, ktorému nedávno skončil trest za doping, si pri tréningu futbalistov Tottenhamu poranil väzy v členku a čaká ho až dvojmesačná pauza. Informovali o tom britské médiá.
Dvadsaťpäťročný Mudryk pritom minulý víkend odohral prvý súťažný zápas od predvlaňajšieho novembra, keď mal pozitívny test na meldónium.
Tento rok v marci za to dostal štvorročný dištanc, uspel však s odvolaním pri arbitráži CAS a trest mu bol skrátený.
Mudryk vzápätí odišiel z Chelsea, kde pôsobil od januára 2023, na hosťovanie do Tottenhamu. Za Hotspur minulú sobotu v Premier League odohral prvé súťažné stretnutie po 646 dňoch. Pri bezgólovej remíze s Nottinghamom nastúpil na 16 minút.