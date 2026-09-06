Šípoš privádzal Podbrezovú do zúfalstva. Faško opäť hviezdou Žiliny

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v zápase siedmeho kola Niké ligy na domácom trávniku nad Podbrezovou 3:1, keď šošonom opäť pomohlo strelecky disponované duo Michal Faško – Patrik Iľko. Kouč hostí Štefan Markulík však svojich zverencov napriek prehre pochválil.
Ak niekto z fanúšikov na zápas dvoch ofenzívnych tímov meškal, prišiel o veľa. Už v úvode zápasu si hostia vypracovali dve obrovské gólové šance, lenže Balša Mrvaljević ani v jednej proti brankárovi Dávidovi Šípošovi nepochodil.
Žilinčania sa v polovici polčasu dostali do tempa a následne aj do vedenia.
V 30. minúte ešte systém VAR zobral gól Jánovi Minárikovi, v 38. minúte už však pri zakončení Faška nebolo pochýb o regulárnosti presného zásahu.
„Ako to povedať... Vieme, že občas mávajú brankári Podbrezovej slabší deň, tak som to dnes z priameho kopu skúsil. Pôvodne ho mal kopať Fabian Bzdyl, ale mne už predtým sadol center na hlavičku Minárika, tak som si zobral i túto loptu, som rád, že to tam padlo,“ odfúkol si krátko po zápase skúsený žilinský strelec Faško a pokračoval: „Nebol to vôbec ľahký zápas, prvé minúty nám nevyšli, boli sme akoby zaspatí. Ale vyhrali sme a to sa počíta.“
Starší z bratského dua Faškovcov následne gól oslávil typickým triafaním šípok do terča a potom ho oslávil aj s najbližšími: „Rodine zmenili miesto na sedenie na štadióne, teraz sú viac pri trávniku, mohol som tak s nimi potešiť. Malý synček sa síce trochu zľakol hluku, ale potom to bolo krásne,“ vyznal svoje pocity 32-ročný futbalista.
Vyjadril sa i k jeho aktuálnej pozícii v tíme: „Verím, že stále mám tomuto tímu čo dať. Som hráč, ktorý potrebuje cítiť dôveru a potom ju dokážem tímu vrátiť. V týždni som mal rozhovor s hlavným trénerom Veselým a cítim jeho dôveru.“ Pri góle však netradične nezaznela štadiónom gólová Faškova skladba, hráč sa len pousmial: „Asi na ňu zabudli...“
Žilinu aktuálne ťahá v ofenzíve Faško spoločne s Iľkom. Iľko v Trnave zaznamenal dva góly, Podbrezovej dal jeden.
Po výbornej prihrávke od Timoteja Hranicu vymietol pavučinky v ľavom hornom rohu bránky.
Autor gólovej asistencie videl situáciu takto: „Spravil som kľučku a potom máme určité princípy, keď sa jeden hráč odpája od brániacich hráčov súpera, som rád, že to takto pekne vyšlo.
Zápas sa hral vo vysokom tempe, a aj keď sa nám v úvode nedarilo, tak sme to nahradili bojovnosťou a dobrou defenzívnou prácou celého tímu. Sme radi za víťazstvo.“
Ústrednou postavou Žiliny v celom zápase bol brankár Šípoš, zmaril niekoľko vyložených šancí súpera.
„Som brankár, za to ma platia, aby som chytal,“ zasmial sa 28-ročný gólman, vyzdvihol však prácu svojich spoluhráčov: „Chlapci mi skvele pomáhali, blokovali strely i centrované lopty, poctivo bránili. Konečne dostávame menej gólov, možno sa nám v ďalšom zápase konečne podarí aj tá nula.“
Sklamanie z výsledku sa po zápase zračilo v tvári hlavného trénera Podbrezovej: „Boli sme dnes na súpera dobre pripravení, do 15-tej minúty sme mohli pohodlne vyhrávať o 2-3 góly. Žilina hrozila zo štandardiek, polčasové skóre pre nás bolo kruté. V druhom polčase sme dali gól, ale v závere nám chýbala kvalita v zakončení. Dnes je to ťažká prehra, ale chlapcov som po zápase pochválil za výkon. Ak budeme takto pokračovať, tak verím, že body prídu.“
Jediným strelcom železiarov pod Dubňom bol čoskoro 31-ročný Martin Chrien, ktorý Šípoša prekonal peknou hlavičkou.
VIDEO: Martin Chrien po zápase
„Som sklamaný, pretože namiesto vedenia 0:3 sme išli do šatní za stavu 2:0 pre Žilinu. Škoda najmä prvého gólu, kedy sa nikto nedotkol lopty a tá skončila v sieti.“ Ofenzívny futbalista, ktorý v minulosti pôsobil v Benfice Lisabon i Santa Clare, reagoval i na odchod najlepšie strelca hostí Radka Šilera do portugalského Rio Ave: „Samozrejme, pre každý tím je náročné, ak odíde strelec, ktorý dal v lige 16 gólov. Budeme ho musieť nahradiť, aj keď to nebude vôbec jednoduché. Je nás však v tíme 25, každý z nás má svoju kvalitu, verím, že sa to podarí.“